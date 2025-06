Ai Giardini Francesco Spitella si celebra l’81° anniversario della Liberazione di Spoleto

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Il prossimo 14 giugno ricorre l’ 81 anniversario della Liberazione di Spoleto dal nazifascismo. Come da 12 anni a questa parte saremo a ricordare l’ evento, affinché non si prosciughi la memoria e la storia torni a insegnare. Insieme ai giovani comunisti e al sindacalismo di base, saremo ai giardini Partigiano Francesco Spitella (Viale Matteotti) dalle 16 alle 21, per rinnovare lo spirito Partigiano di uguaglianza, libertà e pace. Nostra Patria è il mondo intero, in questi anni di guerre che mettono il pericolo l’ umanità intera, di genocidi, dove le vittime di ieri si fanno carnefici, è compito di tutti coloro che credono nella fratellanza universale, battersi con tutte le energie come fecero i Partigiani, che armi alla mano combatterono l’ orrenda ideologia nazifascista, di una società basata sul razzismo e lo sfruttamento dell’ uomo sull’uomo.

Con le parole che sono necessarie ora, con le immagini che ricordano, con la musica dei gruppi giovanili della nostra terra umbra, vi aspettiamo, sabato dalle 16. Partecipate, costruiamo insieme un futuro migliore.

Associazione culturale Casa Rossa