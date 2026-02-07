AgriEuro, un modello di impresa giovane e innovativa: la visita della Presidente Proietti a Spoleto

Nell’ambito della propria vicinanza istituzionale alle realtà del territorio, venerdì 6 febbraio la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha incontrato i giovani del team AgriEuro, leader europeo nell’e-commerce di macchine per l’agricoltura e il giardinaggio, presso la sede aziendale di Spoleto. Durante l’incontro, la Presidente ha potuto conoscere da vicino la storia di AgriEuro e le scelte strategiche che stanno generando innovazione anche attraverso significativi investimenti tecnologici, con l’obiettivo di continuare ad accrescere la competitività aziendale nel contesto internazionale. Nel corso della visita è stata condivisa l’importanza della fiducia nelle nuove generazioni. Oggi AgriEuro conta oltre 170 collaboratori con un’età media di 33 anni, un dato che restituisce l’immagine di una realtà giovane inserita in un contesto di lavoro dinamico e orientato alla crescita professionale. Un’impostazione che la Presidente Proietti ha indicato come un elemento decisivo per generare opportunità concrete per i giovani in Umbria. Nel suo intervento ha sottolineato che “è necessario impegnarsi per far dialogare il mondo del lavoro con le scuole, le università e le generazioni emergenti”, aggiungendo di avere già in vista iniziative concrete su questo tema. Altro punto di forte interesse ha riguardato l’investimento che AgriEuro sta realizzando a Spoleto, con la costruzione di una nuova sede logistica che si integrerà con il magazzino già esistente. Il nuovo edificio, sviluppato su tre livelli per una superficie complessiva di 5.500 metri quadrati, ospiterà tecnologie avanzate come il magazzino automatico AutoStore e soluzioni all’avanguardia per efficientare i processi operativi postvendita. “Continuiamo a investire a Spoleto perché crediamo in un modello di impresa che unisce innovazione, competenze e radicamento territoriale. Mettere al centro le persone e migliorare ogni giorno i processi operativi ci permette di offrire un servizio sempre più efficace e di creare valore nel tempo”, ha commentato Filippo Settimi, CEO di AgriEuro. Questo incontro è stata l’occasione di un importante momento di confronto che rafforza il dialogo tra istituzioni e impresa, nella prospettiva di un percorso condiviso per lo sviluppo del territorio e per la creazione di opportunità concrete per le nuove generazioni.