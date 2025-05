AgriEuro ospite al Ministero delle Imprese e del Made in Italy come esempio di impresa virtuosa nei territori del cratere sismico

In occasione dell’evento istituzionale “Storie di successo dai territori”, tenutosi lunedì 12 maggio presso la Sala Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) a Roma, AgriEuro è stata invitata a condividere la propria esperienza come realtà imprenditoriale in forte crescita. È stata l’unica azienda umbra coinvolta, insieme ad altre imprese provenienti dalle Marche.

L’incontro, moderato dal giornalista Rai Marco Carrara, ha visto la partecipazione del Ministro Adolfo Urso e del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Guido Castelli, ed è stato pensato per valorizzare le imprese che hanno saputo rilanciarsi, innovare e generare occupazione nelle aree dell’Appennino Centrale colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, anche grazie ai fondi Next Appennino.

AgriEuro, con sede a Spoleto, è stata presentata come esempio virtuoso di impresa che continua a investire concretamente nel proprio territorio, creando opportunità di lavoro e di business. A rappresentarla è stato il CEO Filippo Settimi, che ha illustrato i progressi del progetto di ampliamento della sede centrale, avviato anche grazie al supporto del programma Next Appennino.

Il piano prevede la realizzazione di un nuovo centro logistico dedicato alle attività post-vendita, per un investimento complessivo di 8 milioni di euro. La struttura, i cui lavori sono appena iniziati, ospiterà un magazzino automatico AutoStore, un sistema modulare ONO Lean Logistics, e sarà dotata di sistemi tecnologici avanzati per garantire maggiore tracciabilità, ottimizzazione dei processi di manutenzione e riparazione, aumento della capacità di stoccaggio e un significativo miglioramento dell’ergonomia per gli operatori.

“Questo progetto sottolinea il nostro impegno verso un’integrazione non solo a livello di sistemi informativi ma anche in termini di processi e ambiente di lavoro, promuovendo un’armonia sempre più stretta tra persone e tecnologia”, ha commentato Filippo Settimi, CEO di AgriEuro.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Urso ha definito queste storie “esempi di successo nati nel luogo più sfidante del Paese” e ha sottolineato come il Governo continui a sostenere il sistema produttivo con misure concrete, come l’obbligo assicurativo contro eventi catastrofali e i risarcimenti anticipati. Il Commissario Castelli ha ricordato che l’Appennino centrale è un territorio vivo e produttivo, capace di coniugare tradizione e innovazione, e che merita attenzione e investimenti.