AgriEuro e l’Istituto Tecnico Professionale “Spagna-Campani” di Spoleto avviano una collaborazione per la formazione e l’orientamento professionale

Ieri il primo incontro nella sede di AgriEuro alla scoperta dell’azienda eCommerce

AgriEuro, azienda spoletina leader europeo nel commercio online di attrezzature per agricoltura e giardinaggio, è lieta di annunciare l’avvio di un nuovo e stimolante progetto di collaborazione con l’Istituto Tecnico Professionale “Spagna-Campani” di Spoleto. Questa partnership mira a fornire agli studenti un’esperienza unica per esplorare da vicino tutte le attività complesse e i processi che si celano dietro un’azienda eCommerce.

Il primo dei tre incontri tra AgriEuro e le classi quinte dell’Istituto si è tenuto ieri mattina, venerdì 3 novembre, presso la sede principale dell’azienda sita a Spoleto (in Località Petrognano). Questo evento ha rappresentato un’opportunità di grande valore per gli studenti dell’ultimo anno, che hanno potuto scoprire da vicino i diversi reparti e le attività che caratterizzano il quotidiano di AgriEuro. Durante la visita, i ragazzi hanno avuto l’occasione di conoscere la storia dell’azienda, il suo impegno nella costruzione di sistemi e servizi esclusivi nel settore delle vendite online, e tutti i meccanismi unici che costituiscono il dietro le quinte di un’azienda e-commerce, raccontati direttamente dai professionisti di AgriEuro.

Ma il progetto non si ferma qui. A dicembre, sono previsti ulteriori incontri dove alcune figure esperte dell’azienda condivideranno le loro esperienze con gli studenti, coinvolgendoli in sessioni di approfondimento che vedranno i contenuti spaziare dal controllo di gestione e processi aziendali, fino ai principi e agli strumenti del digital marketing.

Questi incontri mirano a fornire una panoramica più dettagliata delle diverse aree

professionali all’interno dell’azienda, e vedranno i ragazzi impegnati nell’elaborazione di un progetto finale.

L’iniziativa culminerà, infatti, con l’ultimo incontro che si terrà a gennaio 2024 presso la sede dell’Istituto Tecnico Professionale “Spagna-Marconi”. Qui, gli studenti presenteranno i loro elaborati ai referenti di AgriEuro e ai loro docenti. Sarà l’occasione per mettere in mostra le nuove competenze acquisite e condividere le loro esperienze.

«AgriEuro è entusiasta di questa collaborazione con l’Istituto Tecnico Professionale Spagna-Campani»,

afferma Filippo Settimi, CEO di AgriEuro. «Riteniamo che sia fondamentale essere vicini alle nuove generazioni, dando loro una visione quanto più reale possibile della nostra realtà professionale, che è sì presente in tutta Europa ma che, al tempo stesso, è fortemente legata al suo territorio. Crediamo che la sinergia tra mondo dell’istruzione e quello del lavoro, rappresentato in questo caso dal tessuto aziendale che circonda la nostra città, possa essere un motore importante per i giovani studenti che a breve si affacceranno al mondo professionale».

Informazioni su AgriEuro: AgriEuro è l’azienda leader in Europa nell’e-commerce di attrezzature agricole e per il giardinaggio. Fondata nel 2007 a Spoleto (Perugia), l’azienda si impegna a fornire prodotti di alta qualità e un servizio clienti eccellente. Con una vasta gamma di prodotti, AgriEuro serve clienti in Italia e nei maggiori Paesi Europei.