Agnese Protasi: ”Far crescere i nostri bambini nel rispetto dell’ambiente, permettendogli di prendersene cura è uno dei modi più efficaci per fargli comprendere il valore della sostenibilità”

Un impianto di irrigazione eco-sostenibile alla scuola primaria “Giuseppe Sordini”. È stato inaugurato ieri, venerdì 21 aprile, un piccolo sistema per alimentare un orto e una serra che la scuola ha realizzato per gli alunni e le alunne grazie al progetto “Aula verde”.

Finanziato con fondi comunitari, il progetto ha permesso di realizzare un vero e proprio esempio di didattica green all’interno del giardino della “Sordini”, quindi completamente a disposizione dei bambini e delle bambine della elementare.

Tubi, piccoli attrezzi per fare crescere insalata e pomodori, razionamento del consumo di acqua grazie all’uso dell’impianto a goccia e ad un sistema di raccolta dell’acqua piovana: accorgimenti che hanno reso lo spazio esterno della scuola un luogo non solo di divertimento, ma anche di apprendimento e di educazione ambientale.

Presente all’inaugurazione anche l’assessore alla transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio, Agnese Protasi:”Partecipare a questa inaugurazione è stato un vero privilegio, perché far crescere i nostri bambini nel rispetto dell’ambiente, permettendogli di prendersene cura è uno dei modi più efficaci per fargli comprendere il valore della sostenibilità. A questa età poter coltivare un orto all’interno dell’ambiente scolastico restituisce loro una dimensione di apprendimento basata non solo sulla teoria ma anche su una pratica quotidiana fatta di attenzione e conoscenza.

Un grazie speciale – ha aggiunto l’assessore Protasi – va sicuramente alle bambine e ai bambini della scuola Sordini, alle maestre che li hanno seguiti e li accompagneranno in questo percorso e al Dirigente scolastico Mario Lucidi per la disponibilità, l’impegno e la sensibilità dimostrate anche in questa occasione”.

Per garantire l’irrigazione costante del piccolo orto anche nei giorni di chiusura della scuola, l’impianto sarà gestibile anche a distanza tramite un’app.