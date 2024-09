Agnese Duranti ritorna alla “Dante Alighieri”, grande festa a scuola con tutti gli alunni

Riceviamo e pubblichiamo con piacere:

Grande festa questa mattina alla Dante Alighieri. In una scuola invasa da bandiere e palloncini tricolore è venuta a salutarci e a portare la sua testimonianza di campionessa olimpica, Agnese Duranti.

Appena rientrata dalle olimpiadi di Parigi non ha esitato un momento nell’accettare l’invito di tornare a rivedere i suoi professori e di incontrare i ragazzi nella palestra della scuola.

Il preside Massimo Fioroni, orgoglioso, ha presentato Agnese, ricordando come lei rappresenti al mondo il valore dello sport ed al tempo stesso di come passione, impegno e spirito di sacrificio rendano possibili i sogni di quella bambina che a 14 anni ha lasciato con coraggio la nostra scuola e Spoleto, per seguire il suo sogno e realizzarlo con il suo grande talento.

Semplice, diretta e disponibile, come solo le grandi persone sanno fare, Agnese si è messa subito a disposizione dei ragazzi che l’hanno accolta ammirati e l’hanno intervistata con tante domande.

Ha portato con sé il bronzo delle Olimpiadi di Parigi e anche altre medaglie di cui molte oro! e ovviamente non sono mancate le foto con i ragazzi e gli autografi.

Paziente, simpatica, e sempre sorridente, campionessa nello sport e nella vita, Agnese ci ha donato una giornata ricca di significati e di grande emozione.

Siamo tutti orgogliosi di averti avuta come allieva; sei stata una meravigliosa maestra di vita, hai insegnato che con la tenacia, la determinazione, l’onestà si possono ottenere risultati incredibili.

Grazie ancora, Agnese!