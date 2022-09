Aglaia per l’Alzheimer, camminata per le demenze

Domenica 2 ottobre, Casina dell’Ippocastano

In occasione del mese dell’Alzheimer, AGLAIA rinnova l’appuntamento con la CAMMINATA PER LE DEMENZE. L’evento, a cui parteciperanno anche gli amici di “Spoleto Cammina” e giunto alla sua seconda edizione, nasce con l’intento di creare maggiore consapevolezza sulla malattia di Alzheimer (ed altre forme di demenza) e combattere lo stigma che, spesso, la circonda.

La cornice è quella della Casina dell’Ippocastano di Spoleto dove, dalle 9:30, sarà possibile iscriversi per poi, alle 10:30, partire tutti insieme. Le tappe principali del percorso prevedono: Piazza del Mercato, Giro della Rocca, Piazza Duomo, Chiesa San Filippo Neri, Piazza della Libertà e conseguente ritorno alla Casina dell’Ippocastano.

All’arrivo ci sarà un goloso spuntino offerto dalla Fattoria Sociale di Spoleto ed un sentito ringraziamento, con tanto di attestato di collaborazione, ai ragazzi della struttura che hanno collaborato attivamente con AGLAIA alla buona riuscito dell’evento ed ai bambini presenti che riceveranno, anche loro, un attestato di partecipazione. E, ancora, tanti gadget (a base di lavanda) realizzati con cura dai volontari AGLAIA.

Inoltre sarà possibile approfondire tematiche di stimolazione cognitiva e allenamento cerebrale (brain training) utili a prevenire, e a rallentare, il declino degenerativo che caratterizza le patologie dementigene. Aglaia supporta in media 250 famiglie del territorio ogni anno, per aiutarle a superare situazioni “critiche” derivanti dalla gestione di un anziano con demenza a domicilio, fornendo assistenza e supporto esperto a domicilio nella pianificazione condivisa delle cure, anche grazie al servizio di supporto telefonico. L’associazione inoltre organizza corsi di formazione dedicati ai famigliari delle persone con demenza con l’obiettivo di favorire una miglior competenza assistenziale da parte dei caregiver.

L’iscrizione, che comprende il kit passeggiata (zainetto, gadget e acqua), ha un costo di 10 euro ed è gratuita per i bambini sotto ai sei anni. Il ricavato sarà impiegato per rafforzare l’assistenza alle persone affette da demenza avanzate e alle loro famiglie.

La CAMMINATA PER LE DEMENZE è resa possibile grazie al prezioso patrocinio e contributo di:

Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Carind International srl, Tulli Acque Minerali srl, Associazione I Cento Comuni, Ordine di Malta, Caffè Due Mondi, Fattoria Sociale, Cooperativa Sociale Il Cerchio e Amati Aps.