Aggredisce la nonna 80enne per rubarle la borsa

Giovane finisce ai domiciliari

Nel weekend appena trascorso – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – il personale del pronto intervento dell’Arma Spoletina è intervenuto presso l’abitazione di una signora anziana a seguito di una richiesta d’aiuto, segnalata tramite chiamata al 112, derivante dall’aggressione patita in casa ad opera di un familiare.

Nel dettaglio i militari della Radiomobile della Compagnia di Spoleto giungevano nel giro di pochi minuti presso l’indirizzo del richiedente, trovando una signora, 80enne, che sarebbe stata aggredita dal nipote, alla presenza di altri familiari.

Il ragazzo si sarebbe appropriato della borsa della nonna e avrebbe cagionato a quest’ultima lesioni al volto che richiedevano l’immediato intervento del personale sanitario e il successivo trasporto della signora al pronto soccorso. Dopo le cure dei sanitari è seguita la dimissione dalla quale, fortunatamente, l’anziana donna è risultata guaribile in pochi giorni.

Il motivo dell’azione posta in essere dal soggetto arrestato – prosegue la nota – sarebbe ascrivibile ad una richiesta di denaro cui la signora si era opposta, instillando una reazione accesa e rapida da parte del nipote, che sarebbe apparso quindi subito aggressivo e pericoloso.

I militari intervenuti procedevano a soccorrere l’anziana donna richiedendo l’intervento del personale del Pronto Soccorso e, immediatamente dopo aver tranquillizzato il presunto autore e dopo aver ricostruito la vicenda, procedevano all’arresto.

Il ragazzo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria veniva tradotto in udienza per il rito direttissimo, ove il Giudice disponeva la sottoposizione al regime degli arresti domiciliari in altra abitazione.

Nella casistica dei reati consumati tra le mura domestiche, anche ad opera di figli o coloro i quali coabitano per legami affettivi, assume la massima importanza che la vittima al verificarsi di fatti gravi, seppur preliminarmente e apparentemente banali, si rivolga alle forze dell’ordine evitando più gravi conseguenze.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari – conclude la nota – si presumono innocenti.