Aggredisce il gemello con un’accetta da cucina: arrestato dai Carabinieri

  • Redazione
  • Settembre 12, 2025
  • Attualità
    • I Carabinieri della Compagnia di Spoleto hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne spoletino, ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate in danno del fratello gemello convivente.

    L’arresto è giunto a conclusione degli accertamenti avviati dopo i gravi fatti verificatisi in arco notturno, all’interno dell’abitazione in cui i due vivevano.

    Durante una violenta lite, il 45enne, che già in passato si era reso responsabile di atti violenti analoghi, in stato di alterazione psico-fisica, avrebbe colpito il gemello con un’accetta da cucina, provocandogli una profonda ferita all’avambraccio ed escoriazioni al capo.

    La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Spoleto, dove, al termine degli accertamenti diagnostici, è stata ricoverata con una prognosi di 60 giorni.

    Nel corso delle attività investigative, i militari hanno rinvenuto e posto sotto sequestro l’arma bianca utilizzata nell’aggressione nonché altri coltelli con evidenti tracce ematiche.

    In forza di così rilevanti elementi probatori, il soggetto è stato dichiarato in stato di arresto, provvedimento restrittivo che è stato convalidato dal Giudice del Tribunale di Spoleto, mantenendone la custodia cautelare in carcere, nell’attesa delle verifiche dei requisiti per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

    Le persone sottoposte ad indagini preliminari si presumono innocenti.

    Comunicato stampa del Comando provinciale Carabinieri 

