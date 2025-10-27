“Aggiungi un posto a tavola”. 1 e 2 novembre al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

In programma il 1 e il 2 novembre 2025 al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti. Ingresso a pagamento, biglietti www.ticketone.it​

Alessandro Longobardi presenta “Aggiungi un posto a tavola”, una produzione Viola Produzioni Srl, commedia musicale di Garinei e Giovannini, scritta con Jaja Fiastri, musiche di Armando Trovajoli, liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest.

Cinquanta… e non li dimostra! L’8 dicembre 2024, al Teatro Brancaccio di Roma, alla presenza dei precedenti cast e delle Autorità, sono stati festeggiati 50 anni dal mitico debutto di uno degli spettacoli più longevi e amati dagli italiani.

Dopo cinque stagioni di grande successo e dopo il debutto al Teatro Brancaccio di Roma a novembre 2024, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti sabato 1 alle ore 21.00 e domenica 2 novembre alle ore 17.00.

In questa edizione la messa in scena della regia originale di Garinei e Giovannini è stata affidata a Marco Simeoli che dichiara: “Dopo quasi 800 repliche eseguite nei ruoli di Toto e poi del Sindaco, che manterrò in questa nuova edizione, sono davvero emozionato per questo incarico. Ringrazio la produzione e gli autori per la fiducia accordatami; una grande responsabilità che affronto con entusiasmo e impegno. Voglio fare un’edizione indimenticabile che onori gli autori che nel 1974 concepirono una delle più belle Commedie Musicali italiane dal successo inossidabile.”



Nel ruolo di Don Silvestro, Giovanni Scifoni, attore stimato ed amato dal pubblico.

“Un desiderio che diviene realtà! È la prima volta che partecipo a una grossa produzione musical. Mio padre mi fece vedere Aggiungi un posto a tavola in televisione che avevo 6 anni, mi ricordo ogni gesto. Sono entusiasta e terrorizzato; non vedo l’ora di dare il mangime alla colomba”.

Special Guest Lorella Cuccarini nel ruolo di Consolazione.

“Un altro sogno che si avvera. Aggiungi un posto a tavola fu la prima commedia musicale della mia infanzia. La vidi più volte con cast diversi, conoscevo a memoria tutte le canzoni e da adolescente mi immaginavo sul palco come Clementina. A distanza di 50 anni, ho il privilegio di farne parte, nel ruolo sfidante di Consolazione: un personaggio nuovo per me, divertente e ironico. Un ruolo iconico che è stato interpretato da stelle della commedia musicale come Bice Valori e Alida Chelli. mi impegnerò per non essere da meno.”

“La voce di lassù”, interpretata da Enzo Garinei per quattro stagioni, verrà mantenuta in suo onore.

Nel ruolo del Sindaco ritroveremo Marco Simeoli, nel ruolo di Clementina ci sarà Sofia Panizzi e Toto sarà interpretato da Francesco Zaccaro. Francesca Nunzi è confermata nel ruolo di Ortensia.

Completano il cast artistico 14 performer.

Il cast creativo è composto dal direttore musicale Maurizio Abeni, già assistente di Armando Trovajoli; Gabriele Moreschi, scenografo che ha adattato il progetto originale di Giulio Coltellacci della celebre e ingegnosa scenografia con il doppio girevole e la grande arca; Francesca Grossi che ha adattato i disegni originali dei raffinati costumi, anche questi di Giulio Coltellacci. Il disegno luci è di Emanuele Agliati; il disegno fonico è di Emanuele Carlucci. Le coreografie originali di Gino Landi sono riprese da Cristina Arrò; la scena è stata realizzata dalla scenotecnica di Mario Amodio, che fu il costruttore nella prima edizione del ’74 e da Antonio Dari per la parte meccanica; i costumi sono confezionati dalla Sartoria Brancaccio.

GIOVANNI SCIFONI – Don Silvestro

special Guest LORELLA CUCCARINI – Consolazione

“La Voce di Lassù” è di ENZO GARINEI

MARCO SIMEOLI – Sindaco Crispino SOFIA PANIZZI Clementina

FRANCESCO ZACCARO – Toto FRANCESCA NUNZI Ortensia

ENSEMBLE

ALESSANDRO DI GIULIO (nel ruolo del Cardinale)

CHIARA ALBI – SIMONE BAIERI – VINCENZA BRINI – NICO BURATTA – GIUDITTA COSENTINO – ANNA DI MATTEO – MATTIA FAZIOLI – SIMONE GIOVANNINI – KEVIN PECI – ELEONORA PELUSO – ANNAMARIA RUSSO – ROCCO STIFANI – YLENIA TOCCO

scenografie – progetto originale di GIULIO COLTELLACCI adatt. scenografico di GABRIELE MORESCHI

costumi – disegni originali di GIULIO COLTELLACCI adattamento di FRANCESCA GROSSI

disegno luci di EMANUELE AGLIATI disegno fonico di EMANUELE CARLUCCI/SIMONE DELLA SCALA

direttore di produzione CARLO BUTTÒ supervisione artistica ALESSANDRO LONGOBARDI

coreografie originali di GINO LANDI riprese da CRISTINA ARRO’

direzione musicale MAURIZIO ABENI

regia originale di PIETRO GARINEI e SANDRO GIOVANNINI | ripresa teatrale di MARCO SIMEOLI

assistente di produzione VALERIA SERRAINO amministratrice di compagnia IRENE ANGELOPULOS

aiuto regia MANUELA SCRAVAGLIERI assistente coreografo VINCENZA BRINI vocal coach MARCO BOSCO

direttore di scena ALESSANDRO CATALANO capo macchinista CRISTIAN CARCIONE

macchinisti ANDREA BECCHETTI – MANUEL CARELLA – MATTEO AUSILI

datore luci/video DIEGO BALDUZZI elettricista SERGIO SALES

fonico di sala SIMONE DELLA SCALA microfonista MARIA CELESTE CASTALDINI

adattamento costumi e sarta FRANCESCA GROSSI aiuto sarta GIULIA BALBI e GEORGENIS CABRERA – trucco MICOL BARTOLUCCI

realizzazione scenografie SHAPER SCENE

realizzazione pedana e movimentazioni scenografie DARI AUTOMAZIONI

realizzazioni costumi SARTORIA BRANCACCIO

noleggio impianti luci e audio SUONO E LUCI trasporti EMANUELE FRAGRARIA

foto locandina DAVIDE MUSTO foto di scena CHIARA LUCARELLI videomaker DEBORA MANZO

realizzazioni contributi video MAATVISUAL&MAPPING

visual e coordinamento grafico LIVIA CLEMENTI

ufficio stampa SILVIA SIGNORELLI COMUNICAZIONE E SERVIZI grafica MARCO SPADONI

la colomba è addestrata da FABIO FRATTARI

si ringrazia ALESSANDRO CARIA per la memoria storica dello spettacolo

si ringrazia GIANCARLO BOTTONE in omaggio al disegno luci originale

si ringrazia la famiglia GARINEI per la concessione dell’uso della voce di ENZO GARINEI

LA TRAMA

La storia, liberamente ispirata a “After me the deluge” di David Forrest, narra le avventure di Don Silvestro, parroco di un paesino di montagna, che un giorno riceve una telefonata inaspettata: Dio in persona lo incarica di costruire una nuova arca per affrontare l’imminente secondo diluvio universale. Don Silvestro, aiutato dai compaesani, riesce nella sua impresa, nonostante l’avido sindaco Crispino che tenterà di ostacolarlo in ogni modo e l’arrivo di Consolazione, donna di facili costumi, che metterà a dura prova gli uomini del paese. Finita l’arca, al momento dell’imbarco, interviene un cardinale inviato da Roma che convince la gente del paese a non seguire Don Silvestro che a suo dire disonora l’abito che porta. Comincia il diluvio, sull’arca si ritrovano solo Don Silvestro e Clementina, la giovane figlia del sindaco perdutamente innamorata di lui. L’acqua incomincia a sommergere i paesani, Don Silvestro decide di abbandonare l’arca, rifugio sicuro, per condividere con i suoi fedeli quel terribile momento. Un gesto infinito d’amore. Allora Dio, vedendo fallire il suo progetto, interrompe il diluvio, imposta l’arcobaleno. Si chiude su una tavola in festa celebrando il ritorno alla serenità benedetta da Dio.

La commedia musicale è prodotta da Viola Produzioni centro di produzione teatrale. Dopo i successi ottenuti con Rapunzel il musical, Sister act il musical , Peter Pan il musical, L’ultima strega, E… se il tempo fosse un gambero?, La Regina di ghiaccio il musical, Aggiungi un posto a tavola, Shakespeare in Love, Aladin il musical geniale, La piccola bottega degli orrori, Tutti parlano di Jamie il musical, Prova a prendermi il musical, Alessandro Longobardi conferma il Centro di Produzione d’eccellenza tra i più attivi e proficui in Italia.