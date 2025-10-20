Aggiudicati i lavori di riqualificazione della pista di atletica. Inizio previsto entro la fine 2025

  • Ottobre 20, 2025
  • Comunicazioni dal Comune
    • Il Comune di Spoleto ha aggiudicato i lavori di riqualificazione della pista di atletica a piazza d’Armi. L’intervento, finanziato per il 50% dal Fondo Sport e Periferie 2023 e per il restante 50% dal Comune di Spoleto attraverso l’accensione di un mutuo, avrà un costo complessivo di circa 1.400.000,00.

     

    L’intervento verrà realizzato dalla ditta Green System srl e avrà una durata di 240 giorni dalla data di consegna del cantiere prevista entro la fine del mese di novembre. I lavori inizieranno quindi entro la fine del 2025, per concludersi tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2026.

     

    Nel progetto sono previste, insieme ad interventi per l’efficientamento energetico e al rifacimento del tappeto della pista di atletica, anche le modifiche del posizionamento di alcune pedane interne all’anello: due per il salto con l’asta, lancio del peso, lancio del martello e del disco, lancio del giavellotto, salto lungo e triplo ed il salto in alto.

     

    Parallelamente il Comune di Spoleto sta lavorando alla progettazione per la riqualificazione dei locali che ospitano gli spogliatoi e la palestra. L’esecuzione di questa parte dei lavori, non compresa nell’intervento generale, i cui costi attualmente hanno una stima di circa € 200.000,00, necessiterà di ulteriori 60 giorni, con la conclusione dell’intervento previsto, In questo caso, tra la fine del 2026 e l’inizio 2027.

     

    Questo intervento non è soltanto un investimento nelle infrastrutture, ma anche nella salute, nell’educazione e nella socialità dei nostri cittadiniha dichiarato il sindaco Andrea Sisti Restituiremo alla comunità uno spazio moderno, sicuro e funzionale, capace di accogliere atleti, studenti e appassionati di tutte le età. È un segnale concreto dell’impegno della nostra amministrazione nel promuovere lo sport come motore di crescita e di coesione”.

     

     

    Con l’inizio dei lavori di riqualificazione della pista di atletica realizziamo un progetto atteso da tempo dal mondo sportivo cittadinoha aggiunto lassessore allo sport Federico Cesaretti L’impianto tornerà ad essere un punto di riferimento per l’atletica e per tutte le discipline che trovano in questo spazio un luogo di allenamento e aggregazione. Vogliamo che la nuova pista diventi un simbolo di rinascita sportiva, capace non solo di ospitare manifestazioni, ma anche e soprattutto di offrire a ragazzi e associazioni un luogo adeguato per crescere e fare sport in sicurezza”. 

