Aggiudicati i lavori di miglioramento sismico dell’ex chiesa del Complesso monumentale di San Nicolò

  • Redazione
  • Dicembre 18, 2025
  • Comunicazioni dal Comune
  • Letto 88

    • L’intervento, che ha un costo di € 1.500.00,00, inizierà a gennaio 2026 e avrà una durata di 12 mesi.

    L’assessora Manuela Albertella:”Si tratta di un intervento atteso e strategico, che coniuga la messa in sicurezza dell’edificio con il rispetto della sua identità storica e architettonica”

    Sono stati aggiudicati i lavori di miglioramento sismico dell’ex chiesa del Complesso monumentale di San Nicolò. L’intervento, che verrà realizzato dalla ditta LOA COSTRUZIONI SRL di Roseto degli Abruzzi, inizierà nel mese di gennaio 2026 e avrà una durata di 12 mesi.

     

    Gli interventi previsti dal progetto sono finalizzati sia a ripristinare la continuità della struttura muraria, incrementandone la resistenza (ad esempio attraverso opere di scuci-cuci su tutte le pareti e volte lesionate), sia a rinforzare le strutture della copertura e a ridurre le azioni trasmesse alle pareti dell’abside poligonali.

     

    Non solo. I lavori, il cui costo complessivo, comprensivo delle spese legate alla sicurezza, ammonta a € 1.500.000.00, consentiranno la realizzazione di sottofondazione in corrispondenza del portale principale per garantire una distribuzione migliore e più uniforme delle tensioni sia in condizioni statiche che dinamiche, interventi di consolidamento e restauro del portale gotico e le opere connesse agli interventi strutturali (intonaci, tinteggiature, opere impiantistiche, riparazione e sostituzione di infissi).

     

     

     “L’avvio dei lavori di miglioramento sismico dell’ex chiesa del Complesso monumentale di San Nicolò rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di tutela e valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della nostra città – ha spiegato l’assessora Manuela AlbertellaSi tratta di un intervento atteso e strategico, che coniuga la messa in sicurezza dell’edificio con il rispetto della sua identità storica e architettonica. Investire nella salvaguardia del nostro patrimonio significa restituire alla comunità spazi più sicuri e pronti a essere nuovamente vissuti, rafforzando al tempo stesso il legame tra memoria, cultura e futuro”.

    Share

    Articolo precedente

    TARI: per gli avvisi consegnati dopo il 10 dicembre possibilità di pagamento anche entro il 31 gennaio 2026

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2025-12-16 18:04:05
    Bla bla bla bla
    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️