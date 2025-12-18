L’intervento, che ha un costo di € 1.500.00,00, inizierà a gennaio 2026 e avrà una durata di 12 mesi.

L’assessora Manuela Albertella:”Si tratta di un intervento atteso e strategico, che coniuga la messa in sicurezza dell’edificio con il rispetto della sua identità storica e architettonica”

Sono stati aggiudicati i lavori di miglioramento sismico dell’ex chiesa del Complesso monumentale di San Nicolò. L’intervento, che verrà realizzato dalla ditta LOA COSTRUZIONI SRL di Roseto degli Abruzzi, inizierà nel mese di gennaio 2026 e avrà una durata di 12 mesi.

Gli interventi previsti dal progetto sono finalizzati sia a ripristinare la continuità della struttura muraria, incrementandone la resistenza (ad esempio attraverso opere di scuci-cuci su tutte le pareti e volte lesionate), sia a rinforzare le strutture della copertura e a ridurre le azioni trasmesse alle pareti dell’abside poligonali.

Non solo. I lavori, il cui costo complessivo, comprensivo delle spese legate alla sicurezza, ammonta a € 1.500.000.00, consentiranno la realizzazione di sottofondazione in corrispondenza del portale principale per garantire una distribuzione migliore e più uniforme delle tensioni sia in condizioni statiche che dinamiche, interventi di consolidamento e restauro del portale gotico e le opere connesse agli interventi strutturali (intonaci, tinteggiature, opere impiantistiche, riparazione e sostituzione di infissi).

“L’avvio dei lavori di miglioramento sismico dell’ex chiesa del Complesso monumentale di San Nicolò rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di tutela e valorizzazione di uno dei luoghi simbolo della nostra città – ha spiegato l’assessora Manuela Albertella – Si tratta di un intervento atteso e strategico, che coniuga la messa in sicurezza dell’edificio con il rispetto della sua identità storica e architettonica. Investire nella salvaguardia del nostro patrimonio significa restituire alla comunità spazi più sicuri e pronti a essere nuovamente vissuti, rafforzando al tempo stesso il legame tra memoria, cultura e futuro”.