È online l’avviso per l’iscrizione all’Albo delle persone idonee all’ufficio di Presidente di seggio elettorale e quello relativo all’ufficio di Scrutatore di seggio elettorale.

Nel primo caso la domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Spoleto entro e non oltre il 31 ottobre 2024, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.spoleto@postacert.umbria.it o spedita tramite Posta (farà fede la data apposta dall’Ufficio Postale). Sempre entro lo stesso termine, la domanda potrà anche essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Spoleto in piazza del Comune n. 1 (dal lunedì al venerdì 8.00 – 14.00, il lunedì e il giovedì anche 14.30 – 17.30), nonché allo Sportello del Cittadino in Via A. Busetti n. 28 (dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.30, lunedì e giovedì anche 15.00 – 17.30).

Per quanto riguarda invece l’iscrizione all’Albo di scrutatore la domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Spoleto entro e non oltre il 30 novembre 2024 con le stesse modalità di presentazione previste per l’aggiornamento dell’Albo dei Presidenti di seggio.

Con le stesse modalità, inoltre, è anche possibile essere cancellati dall’Albo Unico degli Scrutatori di seggio elettorale presentando istanza alla Commissione Elettorale Comunale per il tramite dell’ufficio Elettorale.

I modelli di domanda sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.spoleto.pg.it (https://shorturl.at/nqxJt) e sono disponibili anche allo Sportello del Cittadino.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale (0743 218722).