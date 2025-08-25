Agevolazioni trasporto scolastico

  • Redazione
  • Agosto 25, 2025
  • Comunicazioni dal Comune
  • Letto 47

    • Il servizio di trasporto scolastico è garantito a tutti gli studenti della scuola dell’obbligo e alle bambine ed ai bambini iscritti alle scuole d’infanzia della città di Spoleto.

     

    Anche per l’anno scolastico 2025/2026 è possibile usufruire delle agevolazioni comunali sul pagamento della tariffa presentando la richiesta esclusivamente per il trasporto presso la scuola di competenza.

     

    Coloro che hanno un ISEE massimo di € 1.000,00 o sono detentori di legge 104/92 potranno presentare la domanda per l’agevolazione del 100% mentre sono previste quattro fasce per chi ha un ISEE superiore a € 1.000,00:

    • da € 1.001,00 a € 3.000,00 l’agevolazione è del 65%,

    • da € 3.001,00 a € 8.000,00 del 45%,

    • da € 8.001,00 a € 25.000,00 la riduzione è prevista solo in caso di più figli (per il secondo figlio del 30%, per il terzo e successivi del 40%).

    • mentre non sono previste agevolazioni o riduzioni per chi ha un ISEE superiore a € 25.000,00.

       

    La domanda, reperibile negli uffici del Comune di Spoleto in via San Carlo (Dipartimento Formazione generale e Sportiva per la Valorizzazione della Persona), sul sito del Comune istituzionale dell’Ente (https://shorturl.at/DZMAH), e negli Istituti Scolastici, dovrà essere presentata presso gli uffici del Comune di Spoleto in via S. Carlo che, una volta acquisita la richiesta, autorizzeranno FsBusItalia al rilascio dell’abbonamento a tariffa agevolata o esente.

     

     

    Coloro che vorranno presentare la domanda, potranno recarsi negli uffici comunali, muniti di attestazione ISEE valida o certificazione sanitaria attestante la disabilità ai sensi della Lg. 104/92 e fotocopia di un documento di identità del genitore richiedente in corso di validità, il lunedì e il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 oppure previo appuntamento il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 contattando i numeri 0743 218520 e 0743 218540.

    Share

    Articolo precedente

    Successo per la cena degustazione sul Ponte delle Torri

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....
    Aurelio Fabiani 2025-05-09 16:47:42
    Immagino quindi Sergio, che tu vorresti come il 14 dicembre 2023. A proposito, come è che hai votato? Ricordaci anche.....