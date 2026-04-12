Agevolazioni energetiche Sisma 2016

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A dieci anni dai tragici eventi che hanno colpito il Centro Italia, la questione delle agevolazioni energetiche per le popolazioni colpite dal sisma 2016 rimane un terreno fragile, spesso segnato da scarsa informazione e manovre speculative. AF Consulting, società leader nella consulenza tecnico-legale in ambito energetico, scende in campo per fare chiarezza su un diritto che spetta a migliaia di cittadini e imprese.

Un diritto, non un’opzione

Le agevolazioni tariffarie non sono un beneficio discrezionale, ma un diritto sancito per supportare chi ancora oggi convive con le conseguenze economiche e sociali del terremoto. Contrariamente a quanto spesso diffuso, queste agevolazioni non sono terminate nel 2020.

In quel periodo, la sospensione della fatturazione decisa per l’emergenza si è conclusa con l’emissione di maxi-bollette, costringendo utenti e aziende a scegliere tra pagamenti in un’unica soluzione o rateizzazioni estenuanti, con scadenze che arrivano fino al 2031. Tuttavia, per i 140 comuni del cratere (tra Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo), le agevolazioni sono state prorogate, includendo benefici fondamentali come l’azzeramento degli oneri di sistema.

Dopo uno studio meticoloso durato mesi, AF Consulting ha avviato le prime pratiche di ricalcolo circa un anno fa. I risultati ottenuti oggi confermano che le agevolazioni sono reali e spettano a una platea più ampia di quanto si creda: non sono riservate esclusivamente ai proprietari di immobili inagibili.

“Parliamo con i fatti: abbiamo già recuperato per i nostri assistiti cifre a cinque zeri che, senza un intervento tecnico, sarebbero rimaste nelle casse dei fornitori,” dichiara la direzione di AF Consulting. “Agitare lo spettro di controlli penali per una semplice richiesta di ricalcolo tariffario è un atto di sciacallaggio informativo che danneggia chi ha già sofferto troppo.”

AF Consulting, attraverso i suoi uffici di Spoleto, Cascia e Cerreto di Spoleto, oltre alla rete commerciale che effettua un presidio costante sul territorio, continua a offrire tutela legale e gestione delle controversie energetiche (tramite il ramo Punto Servizi), ribadendo l’importanza di una consulenza trasparente per evitare che i rimborsi finiscano nel dimenticatoio burocratico.

AF Consulting www.consultingaf.it

Spoleto – Corso Flaminio, 130/132

Cascia – Via XX Settembre, 10

Cerreto di Spoleto – Via Valnerina, 17

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