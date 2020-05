Agenda Urbana: terminati i lavori al terminal degli autobus in via Martiri della Resistenza

Proseguono gli interventi per le zone 30 in via Interna delle Mura e all’ex lavatoio

Sono terminati questa mattina i lavori di sistemazione dell’area verde alla fermata degli autobus davanti al parcheggio Posterna. Gli interventi, insieme alla realizzazione dell’aiuola, hanno consentito la messa a dimora di tre tigli con i rispettivi pali tutori (questo garantirà la stabilità delle piante in fase di attecchimento) e di 90 cespugli di cotonatro tappezzante.

Proseguono quindi i lavori relativi alle Zone 30 previsti nel programma di Agenda Urbana (attualmente sono tre i cantieri mobili in corso: Posterna, via Interna delle Mura ed ex lavatoio per il nuovo passaggio pedonale).

Per quanto riguarda l’incrocio tra via della Posterna e viale Martiri della Resistenza, all’inizio della prossima settimana verrà riconsegnata l’area del terminal degli autobus affinché sia possibile ripristinare la fermata (verranno delimitate le aiuole in attesa di effettuare le ultime finiture e sistemare le sedute per l’attesa).

Vanno avanti i lavori in via Interna delle Mura, sia per la realizzazione del marciapiede fino all’incrocio con via della Posterna, sia all’ex lavatoio per il passaggio pedonale pubblico dove, ricevute le indicazioni da parte della Soprintendenza rispetto alle finiture e ai colori da impiegare, si procederà al restauro e alla stuccatura delle mura.

Durante il periodo di emergenza sanitaria la ditta (i lavori sono realizzati dall’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) formata da Cogem srl, Pari costruzioni srl e Sogemar srl) ha sospeso i lavori solo dal 17 marzo al 14 aprile, ossia il tempo strettamente necessario ad organizzare il cantiere nel rispetto delle disposizioni governative ed a reperire il materiale.

Alla luce quindi della sospensione, il nuovo termine per la conclusione dei lavori è previsto per l’11 agosto.