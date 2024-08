Agenda Urbana 2. Secondo incontro di partecipazione nella parte alta di Spoleto

Continua la fase di partecipazione nelle aree urbane, periurbane o frazionali che il Comune di Spoleto ha avviato nell’ambito del percorso di costruzione, in co-progettazione con la Regione Umbria, del Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile (PSUS) di cui il programma Agenda Urbana II costituisce uno degli stralci funzionali (altri vengono finanziati con il PNRR, o con i fondi post sisma, altri ancora con risorse proprie dell’Ente o con ulteriori fonti di finanziamento).

La seconda occasione di confronto e ascolto con la cittadinanza, dopo quella organizzata a Beroide, è in programma per martedì 3 settembre alle 17.30 e prevede una passeggiata esplorativa con partenza dalla Scuola media “Dante Alighieri” in viale don Pietro Bonilli a cui parteciperanno il sindaco Andrea Sisti e l’Unità di Progetto dell’Ente.

Le azioni ipotizzate, che attualmente sono in fase di definizione, costituiscono uno stralcio funzionale di un piano di interventi ben più ampio che, ricadendo in tutto il territorio comunale, andrà a valorizzare il tessuto sociale, con investimenti finalizzati a potenziare i servizi smart, la mobilità sostenibile, la fruibilità degli spazi urbana.