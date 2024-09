Agenda Urbana 2: proseguono gli incontri partecipativi

Da San Venanzo a Collicelli, da Maiano a Morgnano, fino a Santa Croce e San Silvestro. Non solo. Gli incontri partecipativi dedicati al programma Agenda Urbana e agli interventi di riqualificazione che l’amministrazione stra programmando nelle frazioni, hanno coinvolto la scorsa settimana anche le comunità di Terzo San Severo, Carbognano, Montemartano, Pian della Noce, Milano, Roselli, Baiano, San Giovanni di Baianno e Madonna di Baiano.

Dopo l’incontro che si è svolto lunedì scorso al centro parrocchiale del Sacro Cuore, sono state tre le partecipazioni organizzate a San Venanzo, Terzo San Severo e San Giovanni di Baiano. Gli incontri continuano a far registrare una presenza molto numerosa ed attiva delle comunità residenti, delle associazioni e delle proloco, in un dialogo con l’amministrazione comunale che sta consentendo di mettere in fila esigenze, progetti di sviluppo, richieste di intervento nelle diverse aree interessate.

Nel percorso di costruzione del Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile (PSUS), finanziato con i fondi del programma Agenda Urbana II (6 milioni di euro) e con risorse del bilancio comunale (4 milioni di euro), questi incontri partecipativi, organizzati dal Comune di Spoleto in collaborazione con CittadinanzAttiva, stanno permettendo al gruppo di lavoro dell’Ente di documentare passo passo le proposte che vengono di volta in volta presentate.

“Non si può più programmare senza tenere conto del punto di vista dei cittadini. Ascoltare da parte dell’amministrazione comunale questo punto di vista è ormai imprescindibile – ha spiegato la dirigente e coordinatrice del programma Agenda Urbana 2, Stefania Nichinonni – La partecipazione nasce da incontri preparatori grazie ai quali si è già avviato un percorso di confronto. L’amministrazione farà poi delle scelte e si confronterà nuovamente con le comunità che sono state ascoltate indicando quello che, alla luce delle risorse disponibili, sarà possibile fare. Questo è un patto di trasparenza con i cittadini”.

Agli incontri della scorsa settimana hanno partecipato il sindaco Andrea Sisti, il vicesindaco Stefano Lisci, gli assessori Luigina Renzi, Agnese Protasi, Letizia Pesci, Giovanni Angelini Paroli e Danilo Chiodetti, la vicepresidente del Consiglio comunale Maura Coltorti ed i consiglieri comunali Vania Buffatello e Federico Cesaretti ed i componenti della Consulta Giovanile Comunale.

I prossimi momenti di partecipazione si svolgeranno questa sera, lunedì 23 settembre, ore 18 – area verde di San Brizio (le aree interessate sono San Brizio e Terraia), martedì 24 settembre, ore 18 – area verde Crocemarroggia (le aree interessate sono Perchia, Crocemarroggia, Messenano, San Gregorio, Ocenelli), mercoledì 25 settembre, ore 18 – Area verde San Martino in Trignano (le aree interessate sono San Martino in Trignano e Sant’Angelo in Mercole) e venerdì 27 settembre, ore 18 – Valle San Martino (le aree interessate sono Valle San Martino, Acquaiura, Montebibico, Pincano, Acqualacastagna, Cese, Ancaiano, Strettura).