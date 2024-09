Agenda Urbana 2: proseguono gli incontri di partecipazione. Il programma

Viabilità, sistemi di sicurezza per limitare la velocità degli automobilisti, maggiori spazi per i parcheggi, miglioramento del trasporto pubblico e della manutenzione delle strade. Queste alcune delle richieste rappresentate dai residenti di Camporoppolo, Protte e Santa Maria in Campis in occasione dell’incontro partecipativo che si è svolto a Il Baio martedì 10 settembre.

Prosegue la fase di partecipazione nelle aree urbane, periurbane o frazionali che il Comune di Spoleto, in collaborazione con CittadinanzAttiva, ha avviato nell’ambito del percorso di costruzione, in co-progettazione con la Regione Umbria, del Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile (PSUS) di cui il programma Agenda Urbana II costituisce uno degli stralci funzionali (altri vengono finanziati con il PNRR, o con i fondi post sisma, altri ancora con risorse proprie dell’Ente o con ulteriori fonti di finanziamento).

All’incontro, aperto dalla dirigente del Comune di Spoleto Stefania Nichinonni, hanno partecipato circa 60 cittadini alla presenza degli assessori Agnese Protasi, Letizia Pesci e Danilo Chiodetti, della vicepresidente del Consiglio comunale Maura Coltorti e dei consiglieri comunali Vania Buffatello e Federico Cesaretti.

Si è trattato di un momento di confronto a cui i cittadini delle tre frazioni hanno risposto molto positivamente: ciascuna ha nominato un proprio portavoce, rappresentato all’amministrazione le situazioni su cui la comunità residente ritiene sia necessario intervenire e analizzato insieme le possibili soluzioni ed interventi.

Se il minimo comune denominatore è stato il controllo della velocità e la sicurezza sulle strade (zone 30, segnaletica orizzontale e verticale, dissuasori), le specifiche necessità illustrate hanno restituito le diverse situazioni vissute nelle tre aree: dalla richiesta di realizzare un luogo di aggregazione a Camporoppolo (tra le proposte un’area verde o un centro sociale), alla riqualificazione della piazza all’ingresso del castello di Protte (oggi occupata prevalentemente dalle auto), fino all’assenza della fibra e dell’adsl e alla necessità di una pista ciclabile che colleghi con la Spoleto-Assisi per Santa Maria in Campis.

Questi i prossimi momenti di partecipazione in programma:

giovedì 12 settembre, ore 21 – Incontro partecipativo, area verde di Crocemarroggia

(le aree interessate sono Perchia, Crocemarroggia, Messenano, San Gregorio, Ocenelli)

lunedì 16 settembre, ore 18 – Laboratorio partecipativo, palestra chiesa Sacro Cuore

(l’area interessata è compresa tra piazza Garibaldi, Le Casette, viale Guglielmo Marconi)

mercoledì 18 settembre, ore 18 – Incontro partecipativo, area verde San Venanzo

(le aree interessate sono Maiano, San Venanzo, Morgnano, Santa Croce)

mercoledì 18 settembre, ore 21 – Incontro partecipativo, area verde Terzo San Severo

(le aree interessate sono Montemartano, Terzo San Severo, Carbognano, Pian della Noce, Milano)

giovedì 19 settembre, ore 21 – Incontro partecipativo, centro diurno San Giovanni di Baiano

(le aree interessate sono Baiano, San Giovanni di Baiano, Madonna di Baiano)

mercoledì 25 settembre, ore 18 – Incontro partecipativo, area verde San Martino in Trignano

(le aree interessate sono San Martino in Trignano e Sant’Angelo in Mercole)