Agenda Urbana 2: prosegue la partecipazione

Dalla segnaletica turistica ai parcheggi, fino all’istituzione di un tavolo con residenti e commercianti per individuare, insieme all’amministrazione comunale, le azioni per il rilancio del centro storico. Sono queste alcune delle richieste rappresentate dai cittadini in occasione della seconda passeggiata partecipativa (la prima si è svolta a Beroide), organizzata dal Comune di Spoleto in collaborazione con CittadianzAttiva martedì scorso nella parte alta del centro storico della città.

L’iniziativa, finalizzata sia a definire gli interventi da inserire nel Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile (PSUS) attualmente in fase di definizione, sia ad individuare le azioni da mettere in campo nelle diverse aree del territorio, anche utilizzando risorse del bilancio comunale e provenienti da altre fonti di finanziamento, ha visto la partecipazione di circa 50 cittadini che si sono confrontati con il sindaco Andrea Sisti ed il gruppo di lavoro dell’Ente che sta lavorando al programma Agenda Urbana II.

Così come avvenuto a Beroide, anche in questo caso l’incontro è stato aperto dall’intervento della dirigente Stefania Nichinonni che, nell’illustrare gli obiettivi di Agenda Urbana II, ha spiegato la necessità di ridisegnare la città secondo le direttrici della transizione ecologica e digitale attraverso il potenziamento dei servizi smart, della mobilità sostenibile a servizio del cittadino e la fruibilità degli spazi urbani, il tutto con il contributo attivo delle comunità locali.

La passeggiata partecipativa è iniziata in via Don Pietro Bonilli, davanti alla scuola “Dante Alighieri”, ed è poi proseguita alla Casina dell’Ippocastano, piazza della Libertà, corso Mazzini, piazza del Mercato, per poi concludersi a Palazzo Mauri dove si è svolto il confronto con l’amministrazione comunale (erano presenti anche gli assessori Luigina Renzi, Letizia Pesci e Giovanni Angelini Paroli ed i consiglieri comunali Vania Buffatello, Arianna Panetti, Alessandra Dottarelli, Federico Cesaretti e Gianmarco Profili).

Molti gli spunti arrivati nel corso dell’iniziativa tanto dai residenti (sono intervenute Maria Elena Clemente e Laura Zampa, rispettivamente presidente e consigliera del Comitato Residenti del centro storico), quanto dalla Proloco “A. Busetti” con la presidente Patrizia Colangeli e dai commercianti con il presidente di Confcommercio Tommaso Barbanera. I principali hanno riguardato la necessità di far tornare in centro storico dei presidi socio-sanitari, l’ipotesi di prevedere incentivi per nuove attività e nuova residenzialità, la regolamentazione degli affitti brevi, l’istituzione di un tavolo di confronto per trovare una sintesi tra le esigenze dei commercianti e quelle dei residenti del centro storico, soprattutto per quanto riguarda la cosiddetta “movida”.

Il sindaco Andrea Sisti, nel tirare le fila dell’incontro, ha spiegato che la città ha oggi la possibilità, grazie ai finanziamenti ottenuti negli ultimi due anni (non ultimi i 6 milioni di euro di Agenda Urbana II) di delineare lo sviluppo del territorio comunale nel suo insieme, in un processo di miglioramento, trasformazione e cambiamento non più rimandabile:”Ci sono azioni, come la riattivazione delle telecamere nel centro storico o la sistemazione delle strade, che sono già in fase molto avanzata. Altre, come gli interventi di ricostruzione degli edifici pubblici, su cui si sta lavorando molto per accelerare i tempi. Altre ancora, come Agenda Urbana II, su cui siamo in fase di progettazione. Questi incontri servono proprio per condividere con voi la nostra impostazione e, allo stesso tempo, mettere tutto questo in relazione con le esigenze dei residenti. Piazza della Libertà, così come il parco Chico Mendes e l’area dello stadio comunale e del palazzetto dello sport saranno a breve tutte oggetto di interventi di sistemazione e riqualificazione. Allo stesso tempo stiamo anche ragionando su quali politiche è possibile attuare per favorire una maggiore residenzialità. Ci troviamo a vivere un passaggio molto importante per Spoleto, che dirà molto dello sviluppo dei prossimi 10-20 anni. Il confronto serve ad individuare le soluzioni migliori”.

I prossimi appuntamenti partecipativi su Agenda Urbana II sono in programma martedì 10 settembre, alle ore 21, a Camporoppolo al Relais Il Baio (l’incontro interesserà le zone di Protte, Camporoppolo e Santa Maria in Campis) e giovedì 12 settembre, sempre alle ore 21, nell’area di comunità di Crocemarroggia (saranno interessate le zone di Perchia, Crocemarroggia, Messenano, San Gregorio e Ocenelli).​