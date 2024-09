Agenda Urbana 2: positivi i risultati del laboratorio partecipativo

Da piazza Garibaldi e piazza della Vittoria, passando per Le Casette e viale Trento e Trieste, fino a piazza d’Armi, Passo Parenzi e viale Guglielmo Marconi. Questa l’area di riferimento al centro del Laboratorio partecipativo che si è svolto ieri pomeriggio nel centro parrocchiale del Sacro Cuore, un ulteriore momento di condivisione con i cittadini e le associazioni, organizzato dal Comune di Spoleto in collaborazione con CittadinanzAttiva, nel percorso di costruzione del Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile (PSUS), finanziato con i fondi del programma Agenda Urbana II (6 milioni di euro) e con risorse del bilancio comunale (4 milioni di euro).

Dopo le passeggiate e gli incontri partecipativi organizzati a Beroide, nella parte alta del centro storico e a Camporoppolo, a cui hanno partecipato anche le comunità di Protte e Santa Maria in Campis, il laboratorio è stata un’occasione di confronto, dialogo e approfondimento tra cittadini e amministrazione comunale. Quattro i tavoli tematici, ciascuno organizzato per consentire di condividere il proprio punto di vista, presentare proposte e segnalare criticità su quattro macro argomenti principali: “Rigenerazione urbana e riqualificazione delle piazze”; “Aree verdi e parchi”; “Mobilità dolce e piste ciclabili”; “Viabilità e collegamenti”.

Molte le proposte presentate: dalla pedonalizzazione di piazza Garibaldi all’individuazione in un’area limitrofa di parcheggi alternativi, dal miglioramento della segnaletica turistica pedonale al trasferimento dell’ufficio informazioni turistiche all’ingresso di piazza Garibaldi, nei locali attualmente utilizzati dalla Polizia Locale.

Non solo. Grande attenzione è stata data anche allo sviluppo delle piste ciclabili, intervento espressamente previsto nel programma di Agenda Urbana II con un finanziamento dedicato di circa 1 milione di euro. L’obiettivo è creare un collegamento cittadino che connetta la Spoleto-Assisi alla Spoleto-Norcia, sia utilizzando il percorso realizzato dalla Bonificazione Umbra nel torrente Tessino, sia ipotizzando un miglioramento del collegamento esistente dal Bicigrill “Le Mattonelle” a via delle Lettere, con uno spazio per il noleggio delle bici elettriche nell’area del parcheggio della Stazione.

Sul tema viabilità e collegamenti è stato chiesto il miglioramento della strada che, attraversando San Sabino, collega via Caduti di Nassirya a San Venanzo, una maggiore manutenzione del manto stradale in viale Guglielmo Marconi e sono state segnalate alcune criticità alla rotatoria di viale Marconi sia per quanto riguarda i mezzi pesanti, sia per l’attraversamento pedonale giudicato pericoloso.

Il confronto ha riguardato anche Piazza d’Armi, che recentemente il Comune ha acquisito a patrimonio dal Demanio, sia in un’ottica di potenziamento degli impianti sportivi esistenti, sia per la realizzazione di un parco cittadino (su cui esiste uno studio effettuato lo scorso anno dalla Sapienza di Roma) ed il miglioramento delle aree verdi. A questo si è aggiunta la richiesta di riqualificare l’area tra via Pasquale Laureti e via Visso, migliorando l’area sportiva presente anche con una pista ciclabile per i bambini e la creazione di luoghi di aggregazione nell’area di Passo Parenzi.

“Gli interventi da realizzare devono avere quale obiettivo ultimo quello di creare o ricreare una vita di comunità – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti al termine del laboratorio – Dove siamo già intervenuti con la rigenerazione urbana, penso ad esempio ad Azzano e Bazzano inferiore, le piazze ed i luoghi riqualificati sono tornati ad essere vissuti dai bambini e dalle persone del luogo. I circa 10 milioni di euro che stiamo mettendo in campo rappresentano una grande opportunità per il miglioramento sia del centro storico, con piazza Garibaldi e piazza della Vittoria, sia delle frazioni del territorio su cui interverremo investendo direttamente circa 4 milioni di euro. In quest’ottica i contributi che stiamo ricevendo da parte vostra in questa fase sono molto importanti per noi, perché ci permettono di ragionare su interventi sempre più aderenti alle esigenze dei territori”.

Al laboratorio hanno partecipato anche il vicesindaco Stefano Lisci, gli assessori Luigina Renzi, Agnese Protasi, Letizia Pesci e Danilo Chiodetti, la vicepresidente del Consiglio comunale Maura Coltorti ed i consiglieri comunali Vania Buffatello e Federico Cesaretti e due componenti della Consulta Giovanile Comunale.

Questa settimana i prossimi momenti di partecipazione si svolgeranno mercoledì 18 settembre, ore 18 – area verde di San Venanzo (le aree interessate sono Collicelli, Maiano, San Venanzo, Morgnano, Santa Croce, San Silvestro), mercoledì 18 settembre, ore 21 – area verde Terzo San Severo (le aree interessate sono Montemartano, Terzo San Severo, Carbognano, Pian della Noce, Milano, Roselli) e giovedì 19 settembre, ore 18 – Centro di Accoglienza Diurno a San Giovanni di Baiano, via Alcide de Gasperi (le aree interessate sono Baiano, San Giovanni di Baiano, Madonna di Baiano).