Agenda Urbana 2. Incontro pubblico venerdì 12 dicembre

Venerdì 12 dicembre alle ore 17.30 a Palazzo Mauri si svolgerà l’incontro pubblico “Rigenerare l’Umbria – Agenda Urbana a Spoleto”, con ingresso libero e gratuito.

Un appuntamento per conoscere da vicino le strategie e i progetti che stanno trasformando le città umbre, rendendole più vivibili, inclusive e sostenibili grazie ai fondi europei.

Agenda Urbana rappresenta infatti una grande opportunità di rinnovamento per le principali città dell’Umbria: attraverso i Programmi Urbani di Sviluppo Sostenibile, si promuovono la cultura, la socialità, la mobilità dolce, la tutela dell’ambiente e l’innovazione digitale.

Con quasi 6 milioni di euro di investimenti, il Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile dà il via a una trasformazione che parte dal paesaggio e arriva al cuore della città.

La natura torna protagonista. L’area del Ponte della Ferrovia si apre a nuovi spazi verdi, mentre gli argini del torrente Tessino diventano un’infrastruttura ecologica capace di riconnettere persone e ambiente. Nuovi percorsi ciclopedonali uniranno la Spoleto–Norcia alla Spoleto–Assisi, creando una rete continua di mobilità dolce che attraversa quartieri, centro storico e aree naturali.

Anche le piazze cambiano volto. Piazza Garibaldi e piazza della Vittoria diventeranno vere porte d’accesso alla città storica, luoghi accoglienti pensati per la vita quotidiana e l’incontro. L’Auditorium della Stella, completamente rinnovato, sarà pronto ad ospitare eventi culturali e musicali con nuovi spazi e tecnologie.

Spoleto diventa anche più intelligente. Grazie ai progetti Digital Twin e Smart City, sarà possibile monitorare mobilità, qualità dell’aria, ZTL e isole di calore, offrendo strumenti moderni per una gestione urbana più efficace.

E al centro restano le persone. Con il Fondo Sociale Europeo Plus partiranno percorsi di inclusione socio-lavorativa, iniziative di innovazione sociale e nascerà il nuovo Centro per la Famiglia di San Carlo, dedicato al sostegno della comunità.

È un percorso di cambiamento costruito insieme, passo dopo passo, per fare di Spoleto una città più sostenibile, connessa e accogliente. È l’Europa che investe nel futuro di Spoleto. Insieme, lo costruiamo.