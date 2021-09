“Agenda Elettorale “, 8 settembre 2021

I comunicati stampa, il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino

(DMN) Spoleto – terzo appuntamento con la rubrica ‘Agenda Elettorale’. Ogni mattina, alle ore 9, pubblicheremo integralmente i comunicati stampa (ricevuti in redazione entro le 23.59 del giorno precedente), il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino. Invitiamo gli uffici stampa dei 7 candidati alla carica di sindaco ad inviarci le comunicazioni all’indirizzo redazione@duemondinews.com.

(Ordine alfabetico dei candidati sindaco)

MARIA ELENA BECECCO

(Forza Italia – Udc, Spoleto Futura)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

DIEGO CATANOSSI

(Spoleto 2030)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

GIANCARLO CINTIOLI

(Insieme Per Spoleto, DifendiAmo Spoleto, Rinascere, Spoleto Sì)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: – Albornoz Palace Hotel, ore 12, presentazione liste e candidatura a sindaco.

SERGIO GRIFONI

(Fratelli d’Italia, Obiettivo Comune, Alleanza Civica)

Comunicati stampa: – Crediamo che essere “Spoletini che scendono in campo” oggi, significhi avere la consapevolezza del peso della responsabilità che questo particolare momento storico comporta per Spoleto. Significa decidere le sorti della città, in vista dell’arrivo di ingenti risorse, di una pioggia di fondi dall’Unione Europea tramite il Recovery Fund, che andranno investiti nel migliore dei modi. Un’occasione unica e forse irripetibile per salvare Spoleto e realizzare il fin troppo atteso rilancio della città.

Spoleto è un territorio e il territorio è Spoleto e va considerato come un unico corpo, una sola anima e oggi più che mai ha bisogno di coerenza, competenza ed esperienza, da sempre i nostri valori imprescindibili e irrinunciabili.

Le nostre idee non sono cambiate. Sono le stesse dal 2014 e il percorso è quello già intrapreso due sindacature fa, solo interrotto.

Su questo non intendiamo cedere di un passo.

Un percorso che non è cominciato adesso in concomitanza e con la finalità di queste elezioni e che vede improbabili coalizioni trovarsi improvvisamente concordi su quello che le ha sempre divise, ma un cammino che ha una sua storia ed è basato sulla continuità nel tempo. Oggi, non solo confermiamo questo percorso, ma altri lo hanno compreso fino in fondo e vi hanno aderito.

È per questo che, con estrema coerenza, abbiamo scelto di non schierarci con chi queste nostre idee e questi nostri progetti non li appoggia o non lo fa in pieno, e di allearci solamente con chi li condivide: Fratelli d’Italia e Obiettivo Comune.

Come candidato sindaco abbiamo scelto Sergio Grifoni.

Abbiamo scelto Sergio Grifoni perché, prima ancora dei progetti, COME NOI ha una visione basata sugli stessi valori di coerenza, competenza ed esperienza.

INSIEME, sulla base di questa visione condivisa, e con gli altri nostri alleati, abbiamo lavorato e costruito un programma comune di governo che risponde alle esigenze di dare al nostro territorio una giunta capace e competente, rappresentata da Sergio Grifoni.

COME NOI, Sergio Grifoni non vuole vincere a tutti i costi, ma vincere per fare. Garanzia, questa, che metterà a disposizione della città un team di persone competenti e dal profilo professionale specifico per la realizzazione di progetti concreti, sulla base delle reali risorse che si renderanno disponibili e che sapremo declinare in effettivi piani operativi.

COME NOI, Sergio Grifoni scende in campo senza chiedere niente in cambio, ma animato soltanto dall’urgenza dell’impegno civico di mettersi a disposizione del bene pubblico, che poi è anche il primo valore della “vera politica”, non dimentichiamolo.

Grazie alla sua capacità di dialogo sempre propositivo, Sergio costituisce l’interlocutore ideale tra forze politiche, realtà economiche e istituzioni, di cui Spoleto necessita per chiudere la parentesi di quest’ultima sindacatura, riavvolgere il nastro, riprendere dal 2017 e studiare insieme il futuro della città, con la partecipazione di tutti.

Per questi motivi, Sergio Grifoni incarna il candidato ideale per questa città.

Appuntamenti di oggi: –

PAOLO IMBRIANI

(Lega, Spoleto nel Cuore, Cuore)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

ROSARIO MURRO

(Il Popolo della Famiglia)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

ANDREA SISTI

(Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Ora Spoleto, Civici X, Eleggi Spoleto)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –