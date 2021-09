“Agenda Elettorale”, 6 settembre 2021

I comunicati stampa, il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino

(DMN) Spoleto – primo appuntamento con la rubrica 'Agenda Elettorale'. Ogni mattina, alle ore 9, pubblicheremo integralmente i comunicati stampa (ricevuti in redazione entro le 23.59 del giorno precedente), il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino.

(Ordine alfabetico dei candidati sindaco)

MARIA ELENA BECECCO

(Forza Italia – Udc, Spoleto Futura)

Comunicati stampa: – Insieme per la Spoleto del Futuro, al di là delle appartenenze. È stata presentata ieri, 4 Settembre, la candidatura di Maria Elena Bececco con Spoleto Futura e Forza Italia. Una scelta che affonda le sue radici nel senso civico, con coerenza e strenua difesa di valori che non conoscono appartenenza partitica. In questo contesto “Forza Italia Berlusconi per Spoleto – UDC” ha scelto con coraggio, dimostrando un grande civismo pur nell’alveo della politica, di assumere una posizione autonoma per sposare e condividere, con Spoleto Futura, una progettualità che veda la nostra Città non più succube di scelte prese lontano dal territorio. Una Spoleto che sappia recuperare la centralità che le spetta di diritto, per tutte le ineguagliabili caratteristiche che essa possiede e per il capitale umano che sa esprimere.

Maria Elena Bececco e Forza Italia hanno condiviso battaglie fondamentali per la Città, prima fra tutte quella per il nostro Ospedale, e hanno comunemente dimostrato un senso di responsabilità e di affinità non tanto ideologica quanto progettuale. Ed è per dare una risposta concreta ai cittadini, all’insegna di queste battaglie condivise, che Spoleto Futura ha accettato l’appoggio di Forza Italia come partner progettuale per la concretizzazione della Spoleto del Futuro.

Il programma condiviso nasce dall’analisi delle esigenze reali di Spoleto a partire dalle periferie, l’attrazione di nuovi residenti, le eccellenze di agricoltura ed artigianato, la cultura in tutte le sue sfaccettature, il turismo e il sostegno alle categorie svantaggiate. Una progettualità centrata sulle 6 missioni del PNRR, per coglierne tutte le opportunità per la nostra comunità.

Un programma che verrà presentato nel dettaglio da Spoleto Futura – Maria Elena Bececco candidato Sindaco e da Forza Italia Berlusconi per Spoleto – UDC lunedì 6 Settembre alle ore 12,30 presso il Baio .

Appuntamenti di oggi: – ore 12.30, Relais Il Baio, loc. Camporoppolo – presentazione candidatura e liste

DIEGO CATANOSSI

(Spoleto 2030)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

GIANCARLO CINTIOLI

(Insieme Per Spoleto, DifendiAmo Spoleto, Rinascere, Spoleto Sì)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

SERGIO GRIFONI

(Fratelli d’Italia, Obiettivo Comune, Alleanza Civica)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

PAOLO IMBRIANI

(Lega, Spoleto nel Cuore, Cuore)

Comunicati stampa: – Depositata la lista della Lega: “Una squadra coesa e motivata per cambiare Spoleto”

Sabato mattina è stata ufficialmente depositata in Comune la lista della Lega che sosterrà la candidatura a sindaco di Paolo Imbriani.

Ecco i 24 nomi scelti dal carroccio: Andrea Antimiani, Andrea Antonelli, Candida Bartoli, Milena Bencivenni, Wolfgang Bernelli, Giuseppe Calabresi, Sergio Caporicci, Antonio Celucco, Francesca Costanzo, Romina Crispoldi, Paola Curti, Cristian Dell’Aira, Luca Filipponi, Donatella Lopez, Cesare Loretoni, Eliana Marchesini, Nicola Mastoro, Federica Moretti, Fabio Mosciatti, Filippo Piccioni, Stefano Proietti, Alessio Quinti, Massimo Scerna, Stefania Zerino.

“Consapevoli di aver scelto le persone giuste, in questa occasione, con la maggior parte di volti nuovi, ci impegneremo costantemente per voltare veramente pagina. Una squadra coesa e motivata, con donne e uomini per bene, che hanno scelto di scendere in campo per migliorare Spoleto, una città che merita tanto e che ha tante qualità e potenzialità inespresse. Sta a noi riuscire a tirarle fuori.

Le idee ci sono, le persone anche”.

Questa la nota del referente Lega Spoleto, Andrea Borgotti e di tutta la sezione.

Appuntamenti di oggi: –

ROSARIO MURRO

(Il Popolo della Famiglia)

Comunicati stampa: – Il Popolo della Famiglia alle ore 17:25 ha depositato la documentazione prescritta per la presentazione della lista dei suoi candidai per l’elezione del Consiglio comunale di Spoleto con Rosario Murro candidato alla carica di Sindaco.

Il Popolo della Famiglia è stata la prima formazione politica ad acquisire il protocollo della avvenuta presentazione.

Appuntamenti di oggi: –

ANDREA SISTI

(Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Ora Spoleto, Civici X, Eleggi Spoleto)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –