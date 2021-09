“Agenda Elettorale”, 30 settembre 2021

I comunicati stampa, gli eventi, i dibattiti e gli incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino

(DMN) Spoleto – nuovo appuntamento con la rubrica ‘Agenda Elettorale’. Ogni mattina, alle ore 9, pubblicheremo integralmente i comunicati stampa (ricevuti in redazione entro le 23.59 del giorno precedente), il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino. Invitiamo gli uffici stampa dei 7 candidati alla carica di sindaco ad inviarci le comunicazioni all’indirizzo redazione@duemondinews.com.

MARIA ELENA BECECCO

(Forza Italia – Udc, Spoleto Futura)

Comunicati stampa: –

DIEGO CATANOSSI

(Spoleto 2030)

Comunicati stampa: –

GIANCARLO CINTIOLI

(Insieme Per Spoleto, DifendiAmo Spoleto, Rinascere, Spoleto Sì)

Appuntamenti di oggi: –

SERGIO GRIFONI

(Fratelli d’Italia, Obiettivo Comune, Alleanza Civica)

Comunicati stampa: –

PAOLO IMBRIANI

(Lega, Spoleto nel Cuore, Cuore)

Comunicati stampa: – Lega Spoleto: “Regione Umbria, impegno costante per il ripristino completo dell’ Ospedale”

“Continua l’impegno costante della Regione Umbria nei riguardi del territorio di Spoleto. Tra le priorità c’è sicuramente il completo ripristino dei servizi del San Matteo degli Infermi”.

Così la nota del referente Lega Spoleto, Andrea Borgotti e di tutta la sezione.

“La riattivazione del nosocomio spoletino – sottolinea Borgotti – procede spedita, come da tabella di marcia presentata mesi fa dall’assessore Coletto.

Dai primi di ottobre, nel reparto di Ostetricia e ginecologia-pediatria, verranno ripristinate le ecografie, anche morfologiche, le diagnosi prenatali con traslucenza nucale e amniocentesi e l’ ambulatorio gravidanza a termine, inoltre per svolgere al meglio queste attività, ci sarà il conseguente ritorno a Spoleto, del personale trasferito momentaneamente in altri nosocomi. E’ prevista anche l’assunzione di 6 pediatri ed è stata nominata in questi giorni la Commissione esaminatrice del concorso. Parlando di strumentazione, l’attrezzatura pediatrica verrà ritrasferita gradualmente, ma entro il 15 ottobre, tutto sarà completamente attivo e funzionante”.

“Per il competo ripristino del reparto di cardiologia (h24) – aggiunge l’esponente della Lega – il 10 settembre è stato pubblicato un ulteriore avviso di concorso a tempo indeterminato per cardiologi, quindi è necessario attendere i tempi tecnici per l’espletamento della selezione.

La Regione precisa che nell’ottobre 2020, si era già svolto un concorso, ma dei 14 idonei, nessuno ha accettato incarico su Spoleto. Vi è stata quindi la possibilità dell’assunzione di una sola unità, su 7 necessarie per il completamento della pianta organica.

Per il ripristino della 4° Unità di Pronto Soccorso è stata approvata la graduatoria di concorso il 10 settembre con tre specialisti e nove specializzandi e sono già partite le procedure di assunzione per due unità ora mancanti, inoltre c’è la possibilità di altre due assunzioni, entro dicembre, per pensionamento. E dal mese di novembre è prevista anche la riattivazione del reparto di Ortopedia”.

“I servizi stanno tornando gradualmente tutti operativi – conclude Borgotti – e con queste informazioni speriamo di mettere definitamente a tacere chi cerca di strumentalizzare la questione, lamentando un immobilismo della giunta regionale. A chi ‘strilla’ in campagna elettorale, diffondendo allarmismi e fake news, noi rispondiamo con fatti e concretezza”.

ROSARIO MURRO

(Il Popolo della Famiglia)

Comunicati stampa: – A Spoleto arriva Mario Adinolfi, Presidente nazionale del Popolo della Famiglia

Il Presidente nazionale del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, sarà Giovedì 30 settembre alle ore 16:30 a Spoleto per la chiusura della campagna elettorale del Popolo della Famiglia per le prossime amministrative del 3-4 ottobre al Comune di Spoleto. L’evento si terrà presso Terminal Le Mattonelle in via Enrico Mattei – loc. Pontebari – Spoleto.

Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, arriva in Umbria per sostenere Rosario Murro a candidato sindaco per il Comune di Spoleto ed il programma del PdF che, anche in questo territorio, propone di far rinascere i comuni partendo dagli investimenti sulla famiglia e sul lavoro.

Rosario Murro, nell’esprimere la sua personale riconoscenza ad Adinolfi per questo gesto di vicinanza all’impegno del Popolo della Famiglia su Spoleto, ha dichiarato: “Nello scenario politico spoletino, complesso e variegato, reso purtroppo orfano da mesi della democrazia e del suo Sindaco, è un onore accogliere in questa regione un personaggio pubblico, un intellettuale di ispirazione cristiana, che non ha timore di schierarsi contro quegli schemi ideologici e sa parlare chiaro quando si tratta di difendere la famiglia, la vita e la dignità sociale delle persone”.

ANDREA SISTI

(Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Ora Spoleto, Civici X, Eleggi Spoleto)

Comunicati stampa: – Giovedì 30 settembre il sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Pierpaolo Sileri, sarà in Umbria per incontrare i candidati sindaco di Amelia, Spoleto e Assisi. Di seguito orari e indicazioni della visita.

ORE 11:00 AMELIA: incontro con il candidato sindaco Pompeo Petrarca e Punto Stampa presso Cammartana

ORE 13:00 SPOLETO: incontro con il candidato sindaco Andrea Sisti e Punto Stampa al parcheggio vicino Ospedale

ORE 15:30 ASSISI: incontro con la sindaca Stefania Proietti ed evento presso l’Hotel Cenacolo