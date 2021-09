“Agenda Elettorale”, 23 settembre 2021

I comunicati stampa, il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino

(DMN) Spoleto – nuovo appuntamento con la rubrica ‘Agenda Elettorale’. Ogni mattina, alle ore 9, pubblicheremo integralmente i comunicati stampa (ricevuti in redazione entro le 23.59 del giorno precedente), il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino. Invitiamo gli uffici stampa dei 7 candidati alla carica di sindaco ad inviarci le comunicazioni all’indirizzo redazione@duemondinews.com.

(Ordine alfabetico dei candidati sindaco)

MARIA ELENA BECECCO

(Forza Italia – Udc, Spoleto Futura)

Comunicati stampa: –

DIEGO CATANOSSI

(Spoleto 2030)

Comunicati stampa: –

GIANCARLO CINTIOLI

(Insieme Per Spoleto, DifendiAmo Spoleto, Rinascere, Spoleto Sì)

Appuntamenti di oggi: –

SERGIO GRIFONI

(Fratelli d’Italia, Obiettivo Comune, Alleanza Civica)

Comunicati stampa: –

PAOLO IMBRIANI

(Lega, Spoleto nel Cuore, Cuore)

Comunicati stampa: – EX CEMENTIR SPOLETO. LUCIDI (LEGA) COLLOQUIO POSITIVO CON REGIONE UMBRIA. A BREVE CONFRONTO CON I LAVORATORI INSIEME AL CANDIDATO SINDACO PAOLO IMBRIANI.

Spoleto set 21. “A seguito della apertura della annunciata procedura di licenziamento da parte della proprietà, ho chiesto personalmente una valutazione e delle rassicurazione alla Regione Umbria, riguardo il futuro del sito industriale di Spoleto”.

Al momento sembra difficile che all’interno dei 70 giorni previsti dalla norma, possa cambiare qualcosa, ma, siamo fiduciosi che le istituzioni saranno in grado di accompagnare in un percorso di tutela, di formazione, di riqualificazione e ricollocamento i lavoratori diretti e l’indotto.

Ammortizzatori, piani sociali e riassunzioni dirette sono i temi che dovranno essere affinati nel prossimo periodo, e sicuramente ci sono forti rassicurazioni sul fatto che i 26 lavoratori della Ex Cementir saranno seguiti e tutelati in questo periodo drammatico della loro vita lavorativa, un evento che sicuramente sta segnando tutta la comunità spoletina.

Per questi motivi venerdì 24 settembre, insieme al nostro candidato Sindaco Paolo Imbriani, ad esponenti della sezione di Spoleto della Lega e al referente regionale di CAMBIAMO, Aldo Traccheggiani, organizzeremo un sopralluogo presso lo stabilimento per ascoltare e portare il nostro punto di vista su questa vertenza lavorativa.

ROSARIO MURRO

(Il Popolo della Famiglia)

Comunicati stampa: – Santegidi Farida (Popolo della Famiglia): “Invertiamo la rotta anche sulla denatalità”

«Secondo le statistiche attuali, purtroppo in costante declino, solo nel 2020 a Spoleto sono nati solo 198 bambini, contro 503 decessi, un saldo negativo di 305 unità, il secondo dato peggiore di un ventennio sempre in negativo. Per affrontare qualsiasi progetto di sviluppo economico e sociale ci vogliono i figli e senza questi ogni cultura è destinata al tramonto. Nel programma elettorale del Popolo della Famiglia abbiamo inserito proposte perché, anche a livello comunale, si cerchi di invertire la rotta maligna intrapresa con la denatalità», ha dichiarato Farida Santegidi, candidata Consigliere nella lista del Popolo della Famiglia per Spoleto a sostegno di Rosario Murro.

«Ogni madre con un bambino che nasce e vive a Spoleto dovrà avere un contributo per i primi anni di vita, un incentivo da valutare anche all’interno di un contesto più ampio come la legge sulla famiglia attualmente in discussione in Regione, perché la premura verso la maternità è indispensabile per risolvere questa problematica. Quel “progetto Gemma” del Movimento per la Vita, che in Italia ha fatto nascere oltre 1000 bambini all’anno con un piccolo aiuto economico alle madri, è la conferma di come le iniziative verso la maternità producono sempre effetti positivi», ha continuato la Santegidi.

«E’ inoltre strategico che anche a Spoleto venga istituito un Assessorato specifico e dedicato alle politiche familiari, monitorando in continuo priorità e bisogni ed elaborare proposte operative come, ad esempio, la riduzione della Tari dopo il terzo figlio, un’azione che prende in considerazione quel criterio del quoziente familiare come strumento di politica fiscale che, soprattutto in Italia, non è mai correttamente applicato», ha concluso la candidata consigliere Farida Santegidi, convinta che in questa emergenza continentale della denatalità anche i Comuni debbano fare la loro parte.

ANDREA SISTI

(Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Ora Spoleto, Civici X, Eleggi Spoleto)

Comunicati stampa: –