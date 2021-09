“Agenda Elettorale”, 21 settembre 2021

I comunicati stampa, il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino

(DMN) Spoleto – nuovo appuntamento con la rubrica ‘Agenda Elettorale’. Ogni mattina, alle ore 9, pubblicheremo integralmente i comunicati stampa (ricevuti in redazione entro le 23.59 del giorno precedente), il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino. Invitiamo gli uffici stampa dei 7 candidati alla carica di sindaco ad inviarci le comunicazioni all’indirizzo redazione@duemondinews.com.

(Ordine alfabetico dei candidati sindaco)

MARIA ELENA BECECCO

(Forza Italia – Udc, Spoleto Futura)

Comunicati stampa: – Pnnr: Forza Italia incontra associazioni categoria e Ance “Siamo i veri sostenitori del settore edilizio e della partnership pubblico-privato”

“1 miliardo investito nell’edilizia produce una leva economica di 1 a 4 in termini di ricavi, consumi e nuovi posti di lavoro”, così Giorgio Mulè, Sottosegretario alla Difesa, deputato di Forza Italia e candidato al Consiglio comunale di Spoleto ha aperto il convegno organizzato da Forza Italia con le associazioni di categoria e l’Ance per parlare di ricostruzione e rilancio della città, dal sisma a nuove infrastrutture viarie e digitali con il responsabile dei dipartimenti di FI, Alessandro Cattaneo, il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, il sindaco di Perugia e coordinatore di Forza Italia Umbria, Andrea Romizi e la candidata sindaco di Forza Italia, Maria Elena Bececco. “La ricostruzione di Spoleto – ha proseguito Maria Elena Bececco – che passa anche da nuove infrastrutture viarie e digitali porterà lavoro e crescita economica, che significa rinascita, ripartenza e futuro”, seguita poi dal sindaco Alemanno che ha ribadito l’impegno di Forza Italia nella fase di ricostruzione e rilancio, “abbiamo faticato a passare da una fase di sconforto, post sisma, a una fase di consapevolezza e quindi di rinascita e nuovo sviluppo. Questo è quello che si propone di fare Forza Italia con Maria Elena Bececco sindaco di Spoleto: si sta ragionando oltre che con i fondi per la ricostruzione anche di Pnnr – fondo complementare oltre dei fondi derivanti dai risparmi della Camera dei deputati che esistono e sono reali e chi dice il contrario racconta una bugia”. “Per questo è fondamentale che a quel tavolo di concertazione e programmazione – ha proseguito Alemanno – sia seduta Maria Elena Bececco: Forza Italia sa come mettere a fattor comune le risorse”. L’on. Cattaneo è poi intervenuto ricordando l’importanza dei bonus nel settore: “L’approccio della leva fiscale delle detrazioni funziona come motore della crescita economica a favore di una sostenibilità ambientale intelligente e non ideologica, come quella sostenuta da Forza Italia. È il momento però delle certezze – ha proseguito Cattaneo – stiamo proponendo infatti la proroga del bonus 110% ma non a singhiozzo con visione. La presenza di Forza Italia è fondamentale per questi temi, siamo i veri sostenitori del settore edilizio e della partnership pubblico-privato in un rapporto virtuoso tra Stato, imprese e territorio”.

DIEGO CATANOSSI

(Spoleto 2030)

Comunicati stampa: –

GIANCARLO CINTIOLI

(Insieme Per Spoleto, DifendiAmo Spoleto, Rinascere, Spoleto Sì)

Appuntamenti di oggi: –

SERGIO GRIFONI

(Fratelli d’Italia, Obiettivo Comune, Alleanza Civica)

Comunicati stampa: –

PAOLO IMBRIANI

(Lega, Spoleto nel Cuore, Cuore)

Comunicati stampa: – Lega Spoleto: “Riapre il secondo reparto di chirurgia dell’Ospedale San Matteo degli Infermi”

“Da domani riapre il secondo reparto di chirurgia dell’Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto. Da oggi è iniziata la riorganizzazione del reparto e dal 21 settembre, parte il percorso di riattivazione completa”.

Così la nota del candidato a sindaco della Lega, Paolo Imbriani e del referente Lega Spoleto, Andrea Borgotti.

“Con grande piacere diamo questo annuncio alla cittadinanza sottolineando come la Regione Umbria si stia impegnando da mesi per il ripristino totale dei servizi del nosocomio. Si sta rispettando – ricordano- la tabella di marcia descritta più volte dall’assessore Coletto e passo dopo passo, il nostro Ospedale sta tornando ad essere un’eccellenza. Inoltre è anche attivo un bando di concorso, di cui si sta nominando la commissione, per l’assunzione di due unità chirurgiche. Una struttura migliorata, potenziata, con personale sempre più qualificato”.

“Non neghiamo – aggiungono Imbriani e Borgotti- le difficoltà dell’ultimo anno e mezzo, ma grazie ad una guida solida, concreta e capace, che ha saputo prendere in mano la situazione, quando il periodo era più critico, siamo riusciti a resistere ed oggi, possiamo tornare a sorridere. La Lega mantiene le promesse. Tutto quello che era stato annunciato mesi fa, nell’incontro avvenuto a Spoleto con la governatrice Tesei, si sta verificando, senza intoppi, senza scuse o polemiche”.

“Questa giunta regionale – concludono- sta dimostrando che amministrare con intelligenza porta buoni risultati e che fare fatti è possibile. Con questo stesso impegno, con questi stessi propositi e con la stessa dedizione, se i cittadini ci daranno fiducia, amministreremo Spoleto”.

ROSARIO MURRO

(Il Popolo della Famiglia)

Comunicati stampa: –

ANDREA SISTI

(Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Ora Spoleto, Civici X, Eleggi Spoleto)

Comunicati stampa: – Ben consci di quanto stia accadendo, non capiamo l’entusiasmo che anima il candidato Sindaco Sergio Grifoni – sostenuto dal partito che più ha difeso la Presidente Tesei e l’assessore Coletto quando hanno chiuso l’ospedale in una sera di Ottobre – per delle “briciole” in realtà poco funzionali, mascherate da trionfanti nuovi servizi per l’ospedale. Tutto ciò dimostra come ancora oggi sia necessaria la protesta per ripristinare un minimo di verità. E ci piacerebbe capire cosa ne pensino le tante associazioni del City forum, baluardo indiscutibile contro la chiusura dell’ospedale, dell’ottimismo attuale del loro ex Portavoce, oggi rappresentante di quel partito che ha contribuito a ridimensionare il nostro ospedale e a chiudere il punto nascite. Chiariamo alcuni aspetti.

DifendiAmo Spoleto si vide rifiutare l’entrata nel City forum perché ritenuta associazione “troppo politica”. Ci chiediamo il significato di “fare politica”. Scendere in piazza per difendere un diritto alla salute dei concittadini è fare politica? Andare sotto la regione a chiedere spiegazioni per la chiusura del nosocomio in una sera di mezzo autunno è fare politica? E allora si, siamo orgogliosi di fare politica e rivendichiamo quanto fino ad oggi fatto.

Ci piacerebbe che le associazioni di Spoleto prendessero una posizione oggi indipendente e coraggiosa sull’ospedale, senza attendere la fine della campagna elettorale, tornando ancora a scendere in piazza tutti uniti, se necessario, magari con un documento sulla sanità condiviso da tutti i candidati sindaco, come giustamente proposto da Giancarlo Cintioli.

Passiamo come sempre ad alcuni dati da analizzare e ad alcune proposte che possono essere vagliate.

– Day surgery di ginecologia: non è un nuovo “arrivo” o un’aggiunta di un servizio come si vuole far credere. Il day surgery di ginecologia già era presente all’interno del reparto di chirurgia (e nessuno se ne era accorto, nemmeno chi pensa di essere l’unico detentore della difesa dell’ospedale). Quindi non capiamo l’entusiasmo, anzi segnaliamo che questo trasferimento sia meno funzionale rispetto alla qualità del servizio alle pazienti, ovvero: l’annuncio fatto dall’ASL riguarda il semplice trasferimento del day surgery di ginecologia da chirurgia ai locali di Ostetricia e Ginecologia, tra l’altro a posti ridotti e senza ovviamente ostetricia. Sembra più una operazione di immagine che di reale aumento della qualità delle prestazioni, perché non cambia assolutamente nulla per i servizi alle pazienti, che ripetiamo, già erano presenti all’interno dell’Ospedale.

Quello che non è chiaro è cosa comporterebbe questo spostamento? Maggiori disagi, in quanto la guardia notturna interdisciplinare dovrebbe essere garantita da un chirurgo che sta da tutt’altra parte rispetto al reparto di ginecologia, poiché non può essere presente la guardia interna da parte del ginecologo, con tutto quello che comporta.

Quale poteva essere l’alternativa? I locali del secondo piano di chirurgia attualmente sono inutilizzati a causa di inspiegabili lavori agli spogliatoi che durano da mesi (!!) e che stanno causando anche non pochi disagi di rumori ai pazienti e a chi deve operare. Non era più logico, in attesa delle famose assunzioni promesse per far ritornare a pieno le funzionalità di ostetricia e punto nascite, utilizzare i locali del secondo piano di chirurgia, liberando così posti e garantendo la guardia notturna del chirurgo all’interno dello stesso reparto?

– Per quanto riguarda l’arrivo in pompa magna dei corsi di formazione regionali di emergenza-urgenza (altro servizio che non porta nulla di servizio sanitario aggiuntivo agli utenti spoletini, se non maggiori disagi durante le giornate dei corsi nei parcheggi e nell’eventuale occupazione di personale) all’interno di cardiologia riabilitativa, vogliamo ricordare che siamo stati i primi a denunciare l’incongruenza del comunicato dell’ASL che è stata costretta poi a rettificare. Non più “all’interno dei locali” generici, ma ai “locali attigui”. Una sala riunioni che in passato sarebbe già stata sede di corsi di formazione, quindi non capiamo dove sia la novità.

– Riabilitazione cardiologica: Grifoni afferma che l’ASL non ha intenzione di chiudere la riabilitazione cardiologica. Ad oggi le intenzioni sembrano essere diverse. I cardiologi, sono rimasti solo in 3. Uno è andato in pensione, un altro ci andrà a breve, e in più, l’eccellente Dott.ssa Conti, una delle più brave ecocardiografiste d’Italia, che era Responsabile della riabilitazione cardiologica, ha deciso di trasferirsi all’Ospedale di Terni dopo aver vinto un concorso. Quindi ad oggi non c’è più personale per far ripartire la riabilitazione cardiologica e soprattutto è andata via la responsabile. Al momento l’ASL non ha dato date certe per la sua riapertura e per la nomina del nuovo responsabile, quindi come si possono ancora usare toni trionfalistici ?

– Vogliamo ricordare che il nostro ospedale lavora ancora a mezzo servizio per numero di personale, che i reparti del punto nascite, ostetricia e cardiologia sono ancora chiusi. La mancanza di anestesisti, provoca una forte contrazione della fruizione delle ferie da parte degli stessi per consentire alla chirurgia di ripartire, ma la carenza resta, gli anestesisti attualmente sono ancora 9 su una pianta organica di 15 e oltre a questo ci sarebbe una attività ridotta a Foligno che costringerebbe a fare sedute di ortopedia da parte degli ortopedici di Foligno direttamente a Spoleto, sovraccaricando ulteriormente l’equipe medica spoletina già in sofferenza e generando così un prolungamento dei tempi di attesa per l’ortopedia spoletina.

Per questi motivi non capiamo gli entusiasmi annunciati dai nostri competitor politici. Per questi motivi chiediamo una presa di posizione di tutte le associazioni spoletine sulla attuale gravissima situazione del nostro ospedale, per questi motivi ci sentiamo in dovere di dare voce a quei cittadini che con la candidatura a sindaco di Fratelli d’Italia del “portavoce” delle associazioni si sono visti improvvisamente “mutare” le carte in tavola e stendere un velo filo-governativo sulla vicenda Ospedale… per ovvie ragioni politiche.

Difendiamo Spoleto

***

LAVORO ED ECONOMIA CIRCOLARE – IL PUNTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE DI SPOLETO



Un incontro ricco di spunti e nuove prospettive quello con la Senatrice Emma Pavanelli e la Deputata Tiziana Ciprini, entrambe del MoVimento 5 Stelle, su lavoro ed economia circolare tenuto a Spoleto lo scorso sabato pomeriggio.



La portavoce in Senato, membro della commissione ambiente, ha parlato delle opportunità che ci offrirà il PNRR affinché il lavoro venga reso più sostenibile nel processo di transizione ecologica che ci prestiamo ad intraprendere. Ha portato all’attenzione dei presenti vari esempi virtuosi di riconversione industriale, quali ad esempio quelle di alcune aziende italiane del settore tessile.



Altra opportunità che va sfruttata ed ulteriormente regolamentata è quella dello “smart-working” che, come Tiziana Ciprini ci ha ricordato, ha accelerato il passo a causa della pandemia. Una forma di lavoro digitale che non deve restare relegata nel momento emergenziale, ma che dovrà aprire nuove possibilità, soprattutto a livello locale, convivendo con il lavoro d’ufficio senza eliminarlo. Anche qui esistono esempi virtuosi in Italia e nel mondo, come quello di San Francisco, dove sono nati degli HUB in cui è stato possibile l’incontro tra lavoratori “smart” e dove sono nate nuove realtà lavorative proprio da tali gruppi.



Fondamentale, ha sottolineato la deputata 5 stelle, l’importanza di integrare nuovi diritti per questi lavoratori. Con un emendamento targato M5S è stato approvato il diritto alla disconnessione per alcuni fasce di lavoratori smartworking.



Questo incontro di sabato è stato incentrato per la salvaguardia delle imprese spoletine ed in particolare modo della Spoleto Cementi SRL – Cementir. Andrea Sisti, candidato sindaco della nostra coalizione, partecipando al dibattito ha condiviso quanto esposto dalla senatrice Pavanelli e dalla deputata Ciprini sulle possibili riconversioni dei siti persistenti. Insieme a lui ed alla sua squadra porteremo il nostro importante contributo sul tema della riconversione ambientale e digitale. Perché una economia circolare per creare posti di lavoro è fattibile e realizzabile.