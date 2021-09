“Agenda Elettorale”, 20 settembre 2021

I comunicati stampa, il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino

(DMN) Spoleto – nuovo appuntamento con la rubrica ‘Agenda Elettorale’. Ogni mattina, alle ore 9, pubblicheremo integralmente i comunicati stampa (ricevuti in redazione entro le 23.59 del giorno precedente), il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino. Invitiamo gli uffici stampa dei 7 candidati alla carica di sindaco ad inviarci le comunicazioni all’indirizzo redazione@duemondinews.com.

(Ordine alfabetico dei candidati sindaco)

MARIA ELENA BECECCO

(Forza Italia – Udc, Spoleto Futura)

Comunicati stampa: -Forza Italia: Tajani e Mulè presentano il programma elettorale per Bececco sindaco di Spoleto

“Da quando abbiamo cominciato questa campagna elettorale abbiamo ripetuto come un mantra tre semplici parole: riprendiamoci il futuro, declinando punto per punto quello che abbiamo in mente per Spoleto. Siamo il partito del fare e il programma elettorale ne è la perfetta dimostrazione”, così il Sottosegretario alla Difesa, deputato di Forza Italia e candidato capolista a Spoleto, durante l’evento di presentazione del programma elettorale per Spoleto in una sala gremita nel rispetto delle regole Covid, alla presenza del coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, della candidata sindaco, Maria Elena Bececco, e del coordinatore regionale e sindaco di Perugia, Andrea Romizi. “È un onore avere il presidente Antonio Tajani a Spoleto – ha proseguito Maria Elena Bececco – e lo ringrazio perché la sua presenza dimostra l’interesse di Forza Italia per la città di Spoleto e il territorio. Ringrazio anche Giorgio Mulè che è, non solo in quanto Sottosegretario, una garanzia di competenza, rinascita e rilancio per la nostra città. Il programma che oggi presentiamo è ambizioso, immagina e progetta una Spoleto del futuro, sicura, pulita e abitata. Non sono progetti campati in aria ma sovrapposti alle missioni del Pnnr avendo individuato per ogni proposta i fondi messi in campo dall’Europa. Noi con Tajani e con Mulè avremo sia un collegamento con l’Europa che un collegamento con il governo fondamentali per la realizzazione del programma”, ha concluso la candidato sindaco a cui è seguito l’intervento del vicepresidente Tajani che non ha solo ribadito l’importanza di vaccini e green Pass ma ha sottolineato la strategicità dei fondi europei per rilanciare il Paese e i comuni italiani. “Spoleto ha trovato il suo sindaco – ha dichiarato Tajani -, una donna determinata che ha già esperienza amministrativa e che ha un programma che realizza la Spoleto del futuro attraverso le riforme e l’utilizzo dei fondi del Pnnr. Un programma che ha visione e idee concrete in un intreccio credibile tra interesse comunale, regionale e nazionale”.

***

Lunedì 20 settembre alle ore 11.30 presso la Sala Frau in vicolo San Filippo 16, il Sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e candidato al consiglio comunale di Spoleto, il responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, il sindaco di Perugia e coordinatore regionale Umbria, Andrea Romizi, è la candidata sindaco di Spoleto, Maria Elena Bececco incontreranno cittadini e candidati per parlare delle sfide di Spoleto in funzione del Recovery Fund: dal sisma agli incentivi legati all’edilizia a nuove infrastrutture viarie e digitali.

DIEGO CATANOSSI

(Spoleto 2030)

Comunicati stampa: –

GIANCARLO CINTIOLI

(Insieme Per Spoleto, DifendiAmo Spoleto, Rinascere, Spoleto Sì)

Appuntamenti di oggi: –

SERGIO GRIFONI

(Fratelli d’Italia, Obiettivo Comune, Alleanza Civica)

Comunicati stampa: –

PAOLO IMBRIANI

(Lega, Spoleto nel Cuore, Cuore)

Comunicati stampa: – Lega Spoleto: “Costante l’interlocuzione con la giunta regionale per migliorare i servizi offerti ai cittadini”

“Con l’apertura all’inizio della prossima settimana del Day Surgery Ostetrico all’Ospedale di Spoleto, in anticipo, rispetto al cronoprogramma previsto, la Regione sta dimostrando per l’ennesima volta l’attenzione che pone verso la nostra realtà ed il nostro nosocomio. La costante interlocuzione con l’assessore alla sanità Coletto, che ha recepito le nostra istanze, sta portando ad importanti risultati dal punto di vista dei servizi offerti ai nostri concittadini. Una tabella di marcia, che noi stiamo descrivendo da mesi e che sta andando avanti spedita grazie all’impegno della Lega a tutti i livelli, ed alla sinergia tra governo regionale ed attori presenti sul territorio spoletino. Sottolineiamo inoltre che, a breve, ci saranno altre notizie importanti che riguardano il San Matteo degli Infermi, come la riapertura del punto nascite, che saremo ben lieti di comunicare alla cittadinanza. La Lega c’è ed è al lavoro per la comunità di Spoleto, ed è necessario avere un sindaco autorevole e capace, come Paolo Imbriani, in grado di coltivare ed alimentare questa collaborazione con la Regione Umbria”.

Così la nota del referente Lega Spoleto, Andrea Borgotti e di tutta la sezione.

***

Il responsabile dipartimento caccia della Lega, Sen. Bruzzone a Spoleto e Amelia per incontrare i cacciatori

Il Senatore Francesco Bruzzone, responsabile dipartimento caccia della Lega, lunedì 20 settembre sarà a Spoleto per incontrare associazioni venatorie e cacciatori ed in serata ascolterà le istanze del territorio a Macchie di Amelia.

“Ringrazio il senatore Bruzzone per la disponibilità dimostrata – afferma il vicesegretario della Lega Umbria, la senatrice Valeria Alessandrini- e per l’attenzione che ogni volta rivolge al nostro territorio. La sua presenza è fondamentale, perché il tema caccia è molto caro alla Lega e un confronto serio e costruttivo con le associazioni venatorie e con i cacciatori può aiutarci a trovare soluzioni condivise che ci permetteranno di migliorare la gestione della caccia nella nostra regione e non incorrere negli errori del passato”.

ROSARIO MURRO

(Il Popolo della Famiglia)

Comunicati stampa: –

ANDREA SISTI

(Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Ora Spoleto, Civici X, Eleggi Spoleto)

Comunicati stampa: – Incontro Andrea Sisti – lavoratori Cementir

“Immediata sospensione del provvedimento di licenziamento collettivo. Pronti progetti per il buon lavoro e ambiente sostenibile”

Immediata sospensione del provvedimento di licenziamento collettivo, avvio di un tavolo di concertazione tra Ministero per lo sviluppo economico, Regione Umbria, proprietà e l’amministrazione comunale che si avrà dopo le imminenti elezioni amministrative: sono alcuni dei punti cardine maturati ieri pomeriggio nel confronto tra il candidato sindaco Andrea Sisti e i lavoratori della Cementir, incontrati insieme ad una delegazione di parlamentari umbri del Movimento 5 stelle.

“Avremo a breve gli strumenti finanziari per trovare la soluzione migliore sia per superare la crisi aziendale della Cementir come per il sito estrattivo di Santo Chiodo – spiega Sisti – nel frattempo deve essere bloccato sine die il licenziamento in blocco dei lavoratori dello stabilimento di San Martino in Trignano. Qualsiasi soluzione dovrà andare nella direzione dell’ambiente sostenibile e del buon lavoro. Ci sono gli strumenti finanziari che lo consentiranno e per i quali lavoreremo in sinergia con gli stessi lavoratori.

Qualsiasi altra decisione troverà la mia ferma opposizione e delle liste che stanno sostenendo la mia candidatura a Sindaco e il programma di governo per i prossimi 10 anni.

Ho sensibilizzato ad attivarsi tutti i parlamentari umbri della nostra coalizione ed ho riscontrato da loro pieno sostegno e grande disponibilità..

Ho rappresentato inoltre tutta la mia preoccupazione per le famiglie dei lavoratori Cementir, ma anche tutta la mia grande determinazione nel favorire una soluzione positiva della vicenda anche al sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Anna Ascani nel corso di un incontro organizzato dal PD di Spoleto. Ascani mi ha assicurato l’attenzione del governo anche a questa vicenda.