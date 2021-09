“Agenda Elettorale”, 18 settembre 2021

I comunicati stampa, il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino

(DMN) Spoleto – nuovo appuntamento con la rubrica ‘Agenda Elettorale’. Ogni mattina, alle ore 9, pubblicheremo integralmente i comunicati stampa (ricevuti in redazione entro le 23.59 del giorno precedente), il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino. Invitiamo gli uffici stampa dei 7 candidati alla carica di sindaco ad inviarci le comunicazioni all’indirizzo redazione@duemondinews.com.

(Ordine alfabetico dei candidati sindaco)

MARIA ELENA BECECCO

(Forza Italia – Udc, Spoleto Futura)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

DIEGO CATANOSSI

(Spoleto 2030)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

GIANCARLO CINTIOLI

(Insieme Per Spoleto, DifendiAmo Spoleto, Rinascere, Spoleto Sì)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

SERGIO GRIFONI

(Fratelli d’Italia, Obiettivo Comune, Alleanza Civica)

Comunicati stampa: – FACCIAMO CHIAREZZA!

In un post l’On. Mulè, nella sua prestigiosa veste di Sottosegretario, ha annunciato con enfasi che “il Ministero per il Sud ha finanziato tre opere fondamentali per Spoleto che saranno avviate già dai prossimi mesi”. L’autorevole Parlamentare, infatti, ha testualmente scritto: “VITTORIA! Finanziati i lavori per il Ponte delle Torri e del Fortilizio dei Mulini: Spoleto riparte così!”

Non solo, ma ha proseguito con la precisazione che “le opere saranno avviate già dai prossimi mesi”.

Non voglio assolutamente equipararmi alla valenza istituzionale del Sottosegretario, però mi piacerebbe sapere dove sta scritto quello che ha affermato!!!

E lo dico senza ombra di polemica, perché sarei felicissimo se lo sbandierato finanziamento trovasse riscontro effettivo nei documenti, ma da quello che mi risulta, dal sito del Ministero e dai comunicati della Regione, è previsto solo un finanziamento di 2,5 mil. di euro per la Bretella di Santo Chiodo. Punto!!!!!

I lavori del Ponte delle Torri e del Fortilizio dei Mulini sono previsti nell’ambito di altri 84 progetti che al momento sono al vaglio del Ministero, e non sappiamo se troveranno riscontro positivo o meno.

http://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/cis-sisma-firma/

Se per le dichiarazioni del Sottosegretario si trovasse riscontro palese e scritto, sono il primo a chiedere scusa e riconoscerne il merito. Altrimenti l’enunciazione fatta con propagandistica enfasi, se non supportata da conferme concrete, dovrebbe portare l’interessato ad analogo comportamento.

Appuntamenti di oggi: –

PAOLO IMBRIANI

(Lega, Spoleto nel Cuore, Cuore)

Comunicati stampa: – Lega Spoleto: “Basta polemiche strumentali, il San Matteo degli Infermi resta, è attivo e verrà potenziato”

“Per buona pace di chi cerca ancora, dopo mesi, di lucrare sulla salute degli spoletini continuando a diffondere fake news riguardo il futuro del San Matteo degli Infermi, arriva anche il comunicato della direzione generale dell’Azienda Usl Umbria 2 che chiarisce alcuni punti fondamentali sui servizi offerti dal nostro ospedale”.

Questa la nota del referente Lega Spoleto, Andrea Borgotti e di tutta la sezione.

“Il centro permanente per la formazione avanzata nella gestione dell’emergenza urgenza, istituito a Spoleto, che ha scatenato la bagarre politica negli ultimi giorni – spiega Borgotti- come è stato ribadito dalla Usl Umbria 2, non andrà mai a sostituire il servizio di Riabilitazione Cardiologica per il quale, è anche in corso un bando per l’assunzione a tempo indeterminato di tre cardiologi.

Inoltre teniamo a ricordare, che gli spazi della Riabilitazione Cardiologica non verranno assolutamente ridotti, e chi afferma il contrario o lo fa per fomentare gli animi o è semplicemente male informato, ma in entrambi i casi, quello che dice non corrisponde al vero”.

“Tra l’altro – prosegue il leghista- la direzione aziendale, in linea con le indicazioni date dalla Regione Umbria, si è impegnata a riattivare il servizio in tempi rapidi, e questi sono fatti concreti, tangibili e verificabili, non chiacchiere da campagna elettorale.

L’Ospedale di Spoleto, anche grazie al centro permanente di formazione, torna ad essere un fiore all’occhiello.

E questo, con unità specialistiche e funzioni di alta qualità legate all’emergenza, rafforza la mission ospedaliera di Dea di primo livello”.

“Chi non vuole bene a Spoleto e cerca solo la polemica, può mettersi l’anima in pace – conclude Borgotti- l’ospedale resta, è attivo e verrà potenziato, e la salute dei cittadini non verrà mai penalizzata. Anche ai leghisti spoletini e al nostro candidato a sindaco Paolo Imbriani sta a cuore l’efficienza dei servizi, ed il rilancio del nostro presidio ospedaliero è uno dei punti cardine del suo programma elettorale”.

***

La futura gestione pubblica e privata degli impianti sportivi ivi presenti su tutto il territorio comunale di Spoleto, rappresentano uno dei temi caldi del dibattito politico.

Tuttavia dietro ad ogni struttura c’è sempre una storia di impegno sociale prima ancora che sportivo di volontariato, di beni comuni attorno ai quali si è costruita l’identità comunitaria di una città, di un quartiere, di una associazione.

La ex giunta De Augustinis, in qualità del suo delegato allo sport Montesi Massimiliano, denota di non avere una effettiva visione delle realtà delle strutture sportive ed aggregative in città e nelle frazioni.

Se saremo premiati dell’elettorato sarà nostro compito attuare e garantire nuove forme di partecipazione attiva e di coinvilgimento di tutte le realtà interessate all’evolversi dello sviluppo di tali ed irrinunciabili valori come lo sport.

È innegabile come le scelte di qualche mese fa, di sfiduciare la giunta De Augustinis, siano ancor più avvalorate da fatti incresciosi che evidenziano l’inadeguatezza di una classe dirigente non all’altezza dei suoi compiti istituzionali.

Paolo Imbriani

Appuntamenti di oggi: –

ROSARIO MURRO

(Il Popolo della Famiglia)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

ANDREA SISTI

(Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Ora Spoleto, Civici X, Eleggi Spoleto)

Comunicati stampa: – Sabato 18 Settembre alle ore 16 si terrà al locale Pandemonio un confronto con Emma Pavanelli e Tiziana Ciprini, senatrice e deputata del Movimento 5 Stelle, su nuovi orizzonti del lavoro in rapporto con il processo di transizione ecologica. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

Movimento 5 Stelle Spoleto

Appuntamenti di oggi: –