“Agenda Elettorale “, 15 settembre 2021

MARIA ELENA BECECCO

(Forza Italia – Udc, Spoleto Futura)

Comunicati stampa: – Mulè, “Finanziati i lavori per il Ponte delle Torri e il Fortilizio dei Mulini: Spoleto riparte così. Grazie al ministro Carfagna”



“È con immenso piacere che condivido con i cittadini di Spoleto una notizia che è destinata a segnare il rilancio della nostra città. Il ministero per il Sud e la coesione territoriale guidato da Mara Carfagna ha comunicato che tre opere fondamentali per Spoleto saranno avviate già dai prossimi mesi. In particolare si tratta del recupero del Ponte delle Torri, chiuso dal 2016, che collega la Rocca con il bosco sacro di Monteluco: in questa maniera sarà restituita l’immagine che caratterizza Spoleto e che per tanti anni è stata sottratta alla comunità ritornando così percorribile e dunque meta di migliaia di turisti da tutto il mondo. Oltre all’intervento di recupero del complesso monumentale del Ponte delle Due Torri saranno ripristinate anche le vie pedonali: un intervento per complessivi 7 milioni e 600 mila euro al quale si aggiunge 1 milione e 600 mila euro per recuperare e rimettere in funzione il Fortilizio dei Mulini, altra opera fondamentale inserita nel contesto storico e architettonico della città in quell’unicum naturalistico e paesaggistico che è il Giro dei Condotti. Altra ottima notizia per la nostra comunità è il finanziamento con 2,5 milioni di una bretella che collegherà con le relative rotatorie l’area industriale di Santo Chiodo, intervento viario fondamentale per le nostre imprese e i nostri lavoratori. Le tre misure sono state inserite dal ministro Mara Carfagna all’interno di numerosi altri interventi che riguardano la provincia di Perugia e di Terni nell’ambito della destinazione, tra l’altro, dei fondi derivanti dai risparmi della Camera dei deputati. Si tratta di un’iniziativa del parlamentare di Forza Italia Simone Baldelli che, raccogliendo il consenso unanime della Camera, è riuscito a dirottare somme importanti a opere e progetti legati a territori colpiti da calamità. Al ministro Carfagna va il ringraziamento per aver valorizzato progetti che costituiscono la storia e il futuro di Spoleto, come il Ponte delle Torri, dei quali avevamo sottolineato la necessità e l’urgenza di una loro realizzazione. Aver colto l’importanza di questi interventi ha fatto sì che tali opere fossero compresi in questi progetti che saranno, ed è fondamentale ripeterlo, immediatamente esecutivi, permettendo così a Spoleto di ripartire lasciandosi alle spalle anni difficili segnato dal sisma e dal Covid. La realizzazione e il ripristino di queste opere vanno – è bene sottolinearlo – nella direzione del programma del candidato sindaco Maria Elena Bececco, sostenuta da Forza Italia, che fonda la ripartenza della città sul rilancio del suo patrimonio artistico e culturale”.

Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, Sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, candidato al consiglio comunale di Spoleto

DIEGO CATANOSSI

(Spoleto 2030)

Comunicati stampa: – Azione Umbria: incontro con i candidati alle elezioni amministrative e il Sen. Matteo Richetti e l’On. Enrico Costa

Nella giornata di ieri presso l’hotel – ristorante Deco di Perugia si è tenuta un’iniziativa pubblica promossa dal comitato regionale di Azione in vista delle prossime elezioni amministrative.

Alla presenza di numerosi iscritti e partecipanti sono intervenuti al dibattito il Sen. Matteo Richetti, l’On. Enrico Costa e il coordinatore regionale Giacomo Leonelli.

Nel corso dell’evento, hanno presentato la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative numerosi esponenti di Azione, tra cui Giulia Gragnoli ( lista “Luca Secondi Sindaco – Città di Castello), Carlo Gaggi, Marco De Angelis e Niccolò Filippetti (Spoleto 2030, Diego Catanossi Sindaco – Spoleto ), Lorenzo Fiume e Erika Cammarasana (Obiettivo Comune, Piero Bernardini Sindaco – Amelia)

“L’appuntamento segna un un momento di ripartenza dell’attività politica nella nostra regione, che vede Azione misurarsi per la prima volta in una competizione elettorale. Le proposte in campo e gli assetti variano di città in città, in un approccio che ha visto Azione dialogare su temi e contenuti con le forze civiche e politiche del territorio, mettendo in campo progetti di Governo delle città autorevoli, coerenti e distanti da ogni sovranismo e populismo”.

Così ha commentato il Coordinatore Giacomo Leonelli, ringraziando per la presenza all’iniziativa e alla successiva cena di sottoscrizione tutti i partecipanti e i parlamentari Richetti e Costa.

“La loro presenza e la loro attenzione dimostrata verso l’Umbria, unitamente alla partecipazione di Carlo Calenda all’iniziativa di Spoleto in Agosto, non può che rafforzare il progetto regionale di Azione, nell’ottica di una sempre maggiore crescita dei tanti comitati territoriali dell’Umbria e dei dipartimenti tematici. L’auspicio è quello di contribuire a mettere in campo una proposta alternativa a quella della destra che governa la Regione e le città più importanti, partendo dai contenuti e dalla progettualità, piuttosto che da battaglie esclusivamente identitarie che a poco servono nel dibattito regionale.”

Coordinamento Regionale / Comitato Promotore

Azione – Umbria

GIANCARLO CINTIOLI

(Insieme Per Spoleto, DifendiAmo Spoleto, Rinascere, Spoleto Sì)

SERGIO GRIFONI

(Fratelli d’Italia, Obiettivo Comune, Alleanza Civica)

PAOLO IMBRIANI

(Lega, Spoleto nel Cuore, Cuore)

Comunicati stampa: – Lega Spoleto: “Il sostegno degli esponenti nazionali Lega è segnale di vicinanza del partito al territorio e stimolo per fare sempre meglio”

“Siamo felici e soddisfatti per la due giorni in cui Spoleto è stata assoluta protagonista. Domenica con la visita del nostro leader il Sen. Matteo Salvini e lunedì con la presenza del sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali, Tiziana Nisini”.

Questa la nota con cui il referente Lega Spoleto, Andrea Borgotti a nome di tutta la sezione, commenta la visita di Matteo Salvini e del Sottosegretario Tiziana Nisini.

“Esponenti carismatici e di spicco-sottolinea Borgotti – che sono da stimolo per il nostro impegno sul territorio e che testimoniano, ancora una volta, quanto la Lega abbia a cuore le sorti della nostra città. La cena di domenica, nella splendida location de ‘Il Caminetto’, con oltre 300 persone, è stata la prova che a Spoleto c’è voglia davvero di cambiamento. Finalmente siamo una squadra nuova, coesa e piena di rinnovato entusiasmo, con idee e progetti chiari per migliorare la qualità della vita della nostra comunità”.

“Il nostro candidato a sindaco, Paolo Imbriani, persona concreta che conosce bene la città – aggiunge Borgotti – nel suo intervento ha enunciato in maniera precisa quali saranno le sue priorità, una volta che, come auspichiamo tutti, diventerà primo cittadino di Spoleto: riapertura scaglionata dei reparti dell’ospedale, la famiglia, il decoro urbano ed il lavoro”.

“Ci tengo a sottolineare – prosegue – anche l’impegno del sottosegretario Nisini, che nella sua visita di lunedì presso la Casa Famiglia S. Antonio O.A.M.I. nella frazione di Madonna di Baiano, ha dimostrato molta attenzione e disponibilità verso questa realtà del nostro territorio. Per anni gli operatori, i lavoratori e le persone ricoverate nella struttura si sono sentite abbandonate ed isolate, le loro istanze non sono mai state all’ascoltate dalla precedente giunta ed ogni loro richiesta è stata sempre rispedita al mittente. Con la Lega si cambia passo, noi non lasciamo indietro nessuno, non esistono strutture di serie A o di serie B, è necessario tutelare il diritto di ognuno di poter lavorare con dignità e con il giusto riconoscimento”.

“Un grazie sentito – conclude Borgotti – va al nostro segretario regionale, l’On. Virginio Caparvi, alla presidente della regione Umbria, Donatella Tesei, ai senatori Valeria Alessandrini e Stefano Lucidi, alla vicepresidente dell’assemblea legislativa dell’ Umbria, Paola Fioroni, al vice referente della sezione di Spoleto, Fabio Mosciatti, a tutti i candidati consiglieri comunali, che si stanno mettendo in gioco, alle liste che hanno sposato il nostro progetto, come ‘Cambiamo’ guidata in Umbria dal dottor Aldo Tracchegiani e la civica ‘Spoleto nel cuore’, e a tutti i militanti e i sostenitori, che con passione, stanno mettendo a disposizione il loro tempo per la Lega e per aiutare Spoleto a risorgere”.

ROSARIO MURRO

(Il Popolo della Famiglia)

ANDREA SISTI

(Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Ora Spoleto, Civici X, Eleggi Spoleto)

Comunicati stampa: – Per la prima volta Giuseppe Conte sarà a Spoleto in occasione delle elezioni amministrative del 2021. Il neo Presidente del MoVimento 5 Stelle arriverà giovedì 16 settembre alle 15:30 percorrendo le vie del centro da via dei Gesuiti fino a Piazza della Vittoria dove, insieme al candidato Sindaco Andrea Sisti, saluterà tutti i presenti.

“Sarà una giornata di festa e di incontro” – spiega il Facilitatore Interni Umbria Samuele Bonanni – “Siamo orgogliosi di ospitare a Spoleto il Presidente Giuseppe Conte. Stiamo avviando una nuova fase dentro al M5S, e siamo pieni di entusiamo. Questo tour nazionale di Conte rappresenta quella voglia di tornare nelle piazze, dove poter raccontare la nostra visione ed il nostro lavoro all’interno delle istituzioni. Abbiamo necessità di ripartire dai territori, e questa sarà la prima occasione per darci la giusta carica e determinazione.”

Ad accogliere il leader 5 stelle ci saranno il candidato sindaco Andrea Sisti, i candidati della lista MoVimento 5 Stelle di Spoleto e tutti i candidati della nostra coalizione. Invitiamo quindi tutti i concittadini a seguirci in questa passeggiata in città.

MoVimento 5 Stelle Spoleto

