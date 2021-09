“Agenda Elettorale “, 12 settembre 2021

I comunicati stampa, il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino

(DMN) Spoleto – nuovo appuntamento con la rubrica ‘Agenda Elettorale’. Ogni mattina, alle ore 9, pubblicheremo integralmente i comunicati stampa (ricevuti in redazione entro le 23.59 del giorno precedente), il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino. Invitiamo gli uffici stampa dei 7 candidati alla carica di sindaco ad inviarci le comunicazioni all’indirizzo redazione@duemondinews.com.

(Ordine alfabetico dei candidati sindaco)

MARIA ELENA BECECCO

(Forza Italia – Udc, Spoleto Futura)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

DIEGO CATANOSSI

(Spoleto 2030)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

GIANCARLO CINTIOLI

(Insieme Per Spoleto, DifendiAmo Spoleto, Rinascere, Spoleto Sì)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

SERGIO GRIFONI

(Fratelli d’Italia, Obiettivo Comune, Alleanza Civica)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

PAOLO IMBRIANI

(Lega, Spoleto nel Cuore, Cuore)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: – ore 18.00, sede Lega, conferenza stampa di presentazione

Ore 20.00 ristorante Il Caminetto, Campello sul Clitunno, cena con Matteo Salvini

ROSARIO MURRO

(Il Popolo della Famiglia)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

ANDREA SISTI

(Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Ora Spoleto, Civici X, Eleggi Spoleto)

Comunicati stampa: – Il 16 Luglio 2021 come Associazione nata per la difesa dell’ospedale di Spoleto, facemmo un comunicato denunciando le mancanze di personale e operatività in termini numerici https://www.difendiamospoleto.it/2021/07/16/ospedale-di-spoleto-il-punto-della-situazione/

Lunedì 26 Luglio, la Presidente Tesei veniva in visita a Spoleto e in conferenza stampa faceva il punto della situazione Covid della regione Umbria. Numeri in chiaro-scuro, quelli riguardanti l’ospedale cittadino, come evidenziato da testate giornalistiche online.

La stessa Presidente ammette “Le attività di ricovero ordinario risentono in questo periodo della assenza di unità operative di Ostetricia e Pediatria (punto nascita), ma anche della cardiologia, in quanto i cardiologi seppur presenti sulla carta in egual numero rispetto al passato (5 unità), uno specialista è assente per maternità, uno è presente al 50% per motivi di salute, ed altri due, sempre per motivi di salute non possono assicurare né le guardie né le reperibilità. Pertanto le attività di reparto sono sospese e vengono svolte solo le attività di consulenze al pronto Soccorso, visite ed esami strumentali”.

I concorsi sono in fase di espletamento, la burocrazia ha i suoi tempi , nessuno lo nega, ma i nostri timori erano e sono fondati.

Nella maggior parte dei reparti risulterebbe ancora la mancanza di circa il 50% di personale rispetto alla situazione pre-Covid. Il punto nascite è scomparso da ogni dibattito. I pediatri arriveranno (con quale tempistica?) e in numero di 2, i cardiologi ad oggi -50% di personale con reparto chiuso, anestesisti concorso chiuso il 19 agosto e quindi aspettiamo i normali tempi burocratici. Ricordiamo che i cardiologi non sono presenti H24 con tutte le conseguenze del caso per le emergenze notturne.

Il candidato a Sindaco Cintioli non ha detto cose “non vere”, ha solo guardato i numeri e alzato l’attenzione su ciò che la città di Spoleto sta subendo. Proprio perché il Psr è in stesura si dovrebbe guardare la realtà dei fatti più che gli annunci che tutto funzioni e il nostro ospedale torni ad essere “come prima se non meglio”.

Le nostre domande erano e rimangono molto semplici .

Cosa è cambiato per farci pensare che l’ospedale stia funzionando come ospedale di emergenza urgenza come prevede l’attuale piano sanitario regionale?

Quali presupposti si stanno ponendo perché sulla carta e nei fatti rimanga tale anche nel piano sanitario regionale?

Lo chiediamo dall’alto del nostro inconfondibile “colle” S.Elia. Quello che vede la Flaminia e non la E45.

Difendiamo Spoleto

***

DOMENICA ALLE ORE 15.30 PARTE DA MONTELUCO LA CAMPAGNA ELETTORALE Domenica pomeriggio alle ore 15.30 a Monteluco, luogo molto simbolico e molto caro alla nostra comunità spoletina, prenderà il via la campagna elettorale delle forze civiche e politiche a sostegno della mia candidatura e del progetto amministrativo per il futuro di Spoleto. Ho sempre sostenuto nella mia vita professionale e in quella politica di rappresentanza che il confronto delle idee è l’unico metodo per crescere. Noi adotteremo questo comportamento senza insulti o denigrazioni dell’avversario perché i cittadini di Spoleto e la Città di Spoleto si aspettano idee, concretezza nella risoluzione dei problemi, visione per il futuro e credibilità personale nel poter realizzare il meglio di cui ha bisogno la comunità. Noi, come dice il claim che abbiamo scelto, lavoriamo per il Futuro di questa città. Il Futuro, inteso come un Valore Comune. Con la Cultura della Sostenibilità, applicata ad ogni campo dell’agire amministrativo, imprenditoriale, culturale, sociale, sportivo, ludico, Spoleto potrà davvero riallacciare relazioni in tutto il mondo e affrontare positivamente e con entusiasmo le sfide del futuro. Non amiamo gli “uomini soli al comando” e proprio per questo abbiamo voluto titolare questa iniziativa “VINCE LA SQUADRA” composta da 109 donne e uomini che con grande disponibilità e generosità ci hanno messo la faccia ma che sono solo una piccola rappresentanza di tantissime altre cittadine e cittadini che stanno lavorando da tempo e sempre in misura maggiore per il nostro progetto per il bene di Spoleto. L’evento si svolgerà all’aperto nel rispetto delle normative sicurezza covid e distanziamento fisico.

Appuntamenti di oggi: – ore 15.30, Monteluco, apertura campagna elettorale