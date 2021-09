“Agenda Elettorale “, 11 settembre 2021

I comunicati stampa, il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino

(DMN) Spoleto – nuovo appuntamento con la rubrica ‘Agenda Elettorale’. Ogni mattina, alle ore 9, pubblicheremo integralmente i comunicati stampa (ricevuti in redazione entro le 23.59 del giorno precedente), il calendario con gli eventi, dibattiti e incontri di ciascun candidato alla carica di primo cittadino. Invitiamo gli uffici stampa dei 7 candidati alla carica di sindaco ad inviarci le comunicazioni all’indirizzo redazione@duemondinews.com.

(Ordine alfabetico dei candidati sindaco)

MARIA ELENA BECECCO

(Forza Italia – Udc, Spoleto Futura)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

DIEGO CATANOSSI

(Spoleto 2030)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

GIANCARLO CINTIOLI

(Insieme Per Spoleto, DifendiAmo Spoleto, Rinascere, Spoleto Sì)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

SERGIO GRIFONI

(Fratelli d’Italia, Obiettivo Comune, Alleanza Civica)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

PAOLO IMBRIANI

(Lega, Spoleto nel Cuore, Cuore)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

ROSARIO MURRO

(Il Popolo della Famiglia)

Comunicati stampa: –

Appuntamenti di oggi: –

ANDREA SISTI

(Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Ora Spoleto, Civici X, Eleggi Spoleto)

Comunicati stampa: – GIUSEPPE CONTE IN UMBRIA IL 16 SETTEMBRE PER SOSTENERE I CANDIDATI SINDACI E LE LISTE DEL MOVIMENTO 5 STELLE

Giovedì 16 settembre il Presidente Giuseppe Conte sarà in Umbria per incontrare i cittadini e sostenere i candidati sindaci delle liste del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

Prima tappa del programma Città Di Castello. Seguiranno poi gli appuntamenti di Assisi con conclusione a Spoleto.

Dalle ore 09:30, con partenza da Piazza Garibaldi ed arrivo in Piazza Gabriotti, Giuseppe Conte visiterà il centro di Città Di Castello insieme alla candidata sindaca Luciana Bassini ed i candidati della sua coalizione.

Alle ore 11:50 sarà la volta di Assisi e della candidata sindaca Stefania Proietti, con una passeggiata nel centro storico nella città di San Francesco. Ad attendere il leader 5 stelle, saranno presenti tutti i candidati del M5S locale, tra cui il consigliere uscente Fabrizio Leggio, ed i rappresentanti delle liste di coalizione. Il programma prevede la partenza da Piazza Matteotti per concludersi in Piazza del Comune.

Infine sarà la volta di Spoleto ed il candidato sindaco Andrea Sisti. La città del Festival attenderà il presidente del MoVimento 5 Stelle dalle ore 15:30 da Piazza Campello per proseguire fino a Piazza della Vittoria.

“Il nostro percorso insieme a Giuseppe Conte è appena iniziato – spiegano in una nota i referenti territoriali Laura Agea e Thomas De Luca insieme al Facilitatore Interni Samuele Bonanni – siamo pronti a portare avanti le nostre battaglie con rinnovato entusiasmo ed i valori di sempre. Ci candidiamo ad essere forza di governo e garanzia di chi crede nello sviluppo sostenibile e nella tutela dei beni comuni, senza compromessi né giochi a ribasso. Perché gli interessi di pochi non vengano favoriti a discapito di quelli delle comunità locali. È un onore poter condividere questo percorso con Giuseppe Conte verso un’Umbria a 5 stelle”.

***

INCONTRO SISTI- LISTE PD E ELEGGI SPOLETO

ALLEANZA SOLIDA, LISCI SARA’ IL VICE SINDACO

Il candidato sindaco Andrea Sisti si è incontrato con i rappresentanti delle liste del Pd e di Eleggi Spoleto nella sede di viale Trento e Trieste del Partito Democratico di Spoleto per illustrare i punti salienti del programma e porre le basi per una forte e duratura alleanza.

E’ stata anche l’occasione, nel riconoscere il ruolo strategico che ha il Pd nella competizione elettorale, di indicare nel segretario dell’unione comunale Stefano Lisci, il futuro vicesindaco della città. Sisti ha ringraziato anche Eleggi Spoleto che nel convergere sulla sua persona, condividendone i punti programmatici, ha reso più forte e coesa un’alleanza che nei valori del centro sinistra trova quell’unità e la forza delle idee che sono alla base di un successo elettorale.

Un successo possibile già dal primo turno se tutti insieme si sarà in grado di far comprendere l’aria nuova e pulita che si respira e si respirerà in città grazie a questa alleanza. Ha ringraziato anche Lisci per il passo di lato che ha compiuto nell’ottica di un patto di alleanza che sarà vincente, non tanto per le forze in campo, ma per una città che potrà finalmente guardare al futuro con fiducia.

E’ stato anche ribadito che non si faranno apparentamenti nel caso si dovesse andare al secondo turno.

Andrea Sisti ha quindi illustrato il programma che si incentra su una rivoluzione culturale che farà della sostenibilità e delle opportunità i suoi punti forza. Un programma ambizioso che guarda al futuro senza trascurare il presente con tutto il fardello di problematiche che coinvolgono quotidianamente i cittadini.

L’azione amministrativa si incentrerà su atti concreti, progetti che faranno di Spoleto e delle sue frazioni un unicum nell’ambito del quale nessuno sarà lasciato solo.

Lisci, nel ringraziare Sisti per il riconoscimento dato al Pd ha ribadito come si stiano creando le basi per una classe politica nuova che sarà chiamata a dirigere la città per i prossimi decenni. La lista del Pd è lo specchio di questo cambiamento in atto con la presenza di giovani e giovanissimi preparati, eccellenti sia come studenti che lavoratori.

Sono poi seguiti gli interventi di Marco Trippetti, Roberto Calai, Federico Cesaretti, Camilla Laureti, Danilo Chiodetti, Arianna Panetti, Angelo Gelmetti ed altri, che hanno apprezzato sia i contenuti del programma alla stesura del quale hanno collaborato e alla decisione di dare visibilità al Pd e a Eleggi Spoleto tramite la vicesindacatura di Lisci.

Appuntamenti di oggi: –