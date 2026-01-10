Affidamento ai servizi sociali revocato: 38enne finisce in carcere

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Spoleto hanno dato esecuzione ad un decreto del Magistrato di Sorveglianza di sospensione dell’affidamento in Prova al Servizio Sociale con conseguente ordine di carcerazione, nei confronti di un uomo – classe 1987 – responsabile di aver violato le prescrizioni disposte dall’Autorità Giudiziaria.
L’indagato, già raggiunto da una sentenza di condanna per detenzione illecita di stupefacenti, era stato sottoposto alla misura alternativa dell’Affidamento in Prova ai Servizi Sociali.
Il 38enne, però, durante l’applicazione della misura alternativa, ha contravvenuto più volte alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria – quali l’obbligo di non frequentare persone pregiudicate nonché l’obbligo di permanere all’interno della propria abitazione dalle ore 20:00 alle ore 8:00 – rendendo, di fatto, incompatibile la propria condotta con la prosecuzione della misura.
Stante il suo comportamento e l’inadeguatezza della misura alternativa dell’Affidamento in Prova al Servizio Sociale, il Magistrato di Sorveglianza presso l’Ufficio di Sorveglianza di Spoleto ha disposto la sospensione della misura ordinando l’immediata carcerazione del condannato.
Una volta emesso il provvedimento, gli agenti del Commissariato hanno provveduto a notificare il provvedimento all’uomo e, dopo averlo tratto in arresto, ad accompagnarlo presso il carcere di Spoleto.
Comunicato stampa della Questura
