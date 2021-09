Il 2 Settembre, alle ore 9.30, presso l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria di Perugia San Francesco d’Assisi, si terrà una commemorazione per ricordare lo stimato dipendente della SASE , Claudio Caroscioli, prematuramente scomparso il 31/05/ 2021 a causa del Covid. Con l’occasione all’esterno dell’aerostazione sarà posta una targa in sua memoria. Sarà presente il parroco di Sant’Egidio, Don Tonino Sorci per un momento di raccoglimento e di preghiera.