Adottiamo un cammino: nasce Il Cammino dei Bambini a Campello sul Clitunno

Prende il via Sabato 10 maggio 2025 l’iniziativa “Adottiamo un Cammino”, attività finalizzata a creare un vero e proprio “Cammino dei Bambini” a Campello sul Clitunno.

Il progetto prevede una serie di attività mirate a creare un percorso unico, progettato e vissuto dai bambini, che integra elementi di educazione ambientale, benessere fisico ed emotivo, socializzazione, gioco e promozione turistica.

Il primo appuntamento è fissato al prossimo sabato per le ore 15:00 presso Piazza Ranieri Campello, nella frazione capoluogo del Comune, per partire al tracciamento dell’antico sentiero che conduce al Castello di Campello Alto. Una passeggiata straordinaria, aperta ad adulti e bambini, che si trasformerà in un fantastico viaggio nella storia!

I bambini saranno coinvolti attivamente nella segnalazione e nella spiegazione delle caratteristiche naturali e storiche del percorso e, attraverso un’escursione guidata, apprenderanno contenuti relativi alla flora e alla fauna, oltre ad una serie di informazioni relative a curiosità e personaggi locali.

Il percorso che si andrà a realizzare sarà arricchito con attività fisiche all’aperto, giochi di gruppo, sport e altre attività creative che favoriscono la socializzazione e il lavoro di squadra in connessione con la natura.

Il progetto nasce con la volontà di promuovere “Il Cammino dei Bambini” come una destinazione turistica unica, capace di attirare famiglie e visitatori anche da altre aree regionali.

Le attività di scoperta, tracciamento, individuazione delle peculiarità locali e gioco sono a cura della Associazione Natural Slow Life, coordinata dalla APS Pro Campello. Iscrizioni gratuite al 339 1993127.

Il secondo appuntamento con il “Cammino dei Bambini” è previsto per Domenica 29 giugno, giornata che culminerà con l’evento “Il Castello Magico” una grande festa al Castello di Campello Alto, con tante animazioni, giochi e attività ludiche per bambini e grandi, che sono stati piccini una volta.