“Adesso basta!”

La nota stampa di Spoleto City Forum

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Le Associazioni aderenti allo Spoleto City Forum, in più di una occasione, in queste settimane, hanno sollecitato il Sindaco Sisti, quale massima autorità istituzionale locale, al fine di conoscere l’esito del documento, votato all’unanimità da tutto il consiglio comunale lo scorso 22 dicembre, relativo ai servizi ospedalieri e territoriali. Esso impegnava il primo cittadino ad intervenire presso la Regione Umbria per sostenere le istanze nel medesimo documento contenute.

Il Sindaco ha inteso non rispondere a tali sollecitazioni restando in un imbarazzante silenzio che non ci fa ben sperare, soprattutto perchè ormai il termine previsto del 30 giugno, stabilito per riportare alcuni servizi nel nostro ospedale, primo fra tutti il Punto Nascite, è drasticamente scaduto e nulla traspare all’orizzonte.

Tutto Tace!!!

Per queste ragioni lo Spoleto City Forum, non potendo più aspettare, prima di promuovere azioni di palese protesta, ha ritenuto opportuno inviare un telegramma all’Assessore Regionale alla Sanità, Luca Coletto, chiedendo un incontro urgente con una delegazione delle Associazioni aderenti, al fine di aver ben chiara l’attuale situazione e, soprattutto, le vere intenzioni per il futuro del nostro Ospedale.

Spoleto City Forum