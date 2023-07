Arrivata la chiamata del Ct della Nazionale azzurra Patrizio Oliva: la kermesse si terrà a Maribor (Slovenia) dal 16 al 26 agosto. Grande soddisfazione per l’Asd Boxing Club “Diego Bartolini”

Alla fine, la chiamata tanto attesa è arrivata. Il Commissario tecnico della Nazionale Patrizio Oliva, dopo alcuni giorni di riflessione, ha infatti deciso di convocare Adelmo Gabriele Giacomelli della Asd Boxing Club “Diego Bartolini” ai Campionati Europei relativi alla categoria “Schoolboy” in programma a Maribor (Slovenia) dal 16 al 26 agosto. Decisive, in tal senso, le ottime prestazioni offerte dall’atleta spoletino classe 2010 durante il test-match disputato nello scorso fine settimana contro la Polonia.

Il giovane talento, all’esordio assoluto con indosso la maglia azzurra, non ha sentito affatto la pressione. Anzi, è salito sul ring sicuro delle proprie possibilità battendo per due volte Krystian Potapczyk: un avversario ben più esperto di lui, con alle spalle 18 match. Performance eccellenti, che hanno spinto il Ct ad inserirlo nel team che prenderà parte alla manifestazione. Il gruppo si ritroverà il 30 luglio al Centro di preparazione olimpica di Formia, dove rimarrà fino al 15 agosto per prepararsi al meglio in vista degli Europei.

Un’ulteriore, grande soddisfazione per il presidente dell’Asd Boxing Club “Diego Bartolini” Roberto Lattanzi, i tecnici Valentino Spera, Giuliano Lacovara e Valentino Giacomelli ed il presidente della sezione regionale della FPI Simone Duchi che conferma, una volta di più, la bontà del lavoro svolto da Adelmo e dalla società sportiva. “Si tratta – sono le parole di Valentino Giacomelli, padre di Adelmo – di un risultato storico sia per noi che per l’intera città: nessun atleta di Spoleto o umbro ha mai partecipato ad un Europeo a 13 anni”. Obiettivo raggiunto invece da Adelmo che ora avrà l’occasione di mettersi alla prova in un contesto ancora più competitivo, continuare a fare esperienza ad alti livelli e condividere il ring con pugili mai affrontati finora.

L’associazione spoletina insieme alla Federazione pugilistica italiana, intanto, sta curando l’organizzazione del Torneo “Alberto Mura” in corso di svolgimento al Palaeventi di Santa Maria degli Angeli riservato alle categorie “Schoolboy”, “Junior” e “Youth”: diversi gli atleti in gara, tra cui un altro grande talento del sodalizio spoletino ovvero Gabriele Rustici. I match proseguiranno fino a domenica, con diretta prevista sul canale YouTube della FPI.