Addio mons. Fontana, il messaggio del presidente del Consiglio Comunale

“A nome mio e di tutti i Consiglieri Comunali di Spoleto desidero esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa di Monsignor Riccardo Fontana. – queste le parole del Presidente dtl Consiglio comunale Marco Trippetti – Con la sua dedizione, la sua umanità e il suo instancabile impegno verso le persone e le comunità, Monsignor Fontana ha lasciato un segno indelebile nel cuore della nostra città. La sua testimonianza di fede, la sua vicinanza ai più fragili e la sua capacità di accogliere con attenzione e rispetto hanno rappresentato per molti un sicuro punto di riferimento e un esempio di servizio al prossimo”