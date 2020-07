Addio al soprano Gabriella Tucci

Vinse il Concorso di Canto del Teatro Lirico Sperimentale nel 1951

Si è spenta sabato 11 luglio Gabriella Tucci, vincitrice del Concorso di Canto del Teatro Lirico Sperimentale nel 1951 a Spoleto, dove ha debuttato al Teatro Nuovo con l’opera di P. Mascagni “L’Amico Fritz” diretta da Ottavio Ziino.

Così scrissero del suo debutto alcuni giornali nazionali: “Gabriella Tucci, come deliziosa Suzel nell’Amico Fritz: una voce tutta uguale, di grande musicalità, capace di salire senza alcuna difficoltà al registro acuto e di grande dolcezza; a queste doti vocali ella unisce una notevole sicurezza della scena” (Il Giornale d’Italia);

“La sua figura gentile, la sua azione elegantissima, fine, accurata nelle più delicate sfumature, la sua voce intonata, dolce, morbida…”(Il Messaggero); “…un soprano di straordinaria sensibilità dalla voce purissima” (La Settimana Incom).

Gabriella Tucci – Era nata a Roma il 4 agosto del 1929. Si formò presso il Conservatorio Santa Cecilia con Leonardo Filoni (che divenne poi suo marito), debuttando a Spoleto nel 1951 col Teatro lirico sperimentale ne La forza del destino, a fianco di Beniamino Gigli.

Dopo alcuni anni di “gavetta”, nel 1959 vi fu il debutto al Teatro alla Scala di Milano come Mimì ne La bohème e quello negli Stati Uniti alla San Francisco Opera. L’anno seguente debuttò alla Royal Opera House di Londra in Aida ed esordì al Metropolitan Opera in Madama Butterfly. Cantò in 259 rappresentazioni al Met.

Si esibì regolarmente nei principali teatri americani fino al 1972 in molteplici ruoli (Euridice, Marguerite, Leonora de Il trovatore e La forza del destino, Violetta, Aida, Desdemona, Alice e altri), oltre a far ritorno periodicamente in Italia (La Scala, Roma, Verona, Firenze) ed apparire a Vienna, Berlino, Mosca, Tokyo, Buenos Aires.

È stata una versatile cantante-attrice, in grado di affrontare una vasta gamma di ruoli, dal bel canto al verismo, come Elvira ne I puritani, Gilda in Rigoletto, Violetta ne La traviata, Maddalena in Andrea Chénier, Tosca. (Fonte Wikipedia)

Il Teatro Lirico Sperimentale la ricorda con affetto e si unisce al dolore dei suoi cari.