Addio al M° Sergio Bizzarri

  • Redazione
  • Marzo 28, 2026
  • CRONACA
  • Letto 87

    • L’Amministrazione comunale e la Presidenza del Consiglio comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del Maestro Sergio Bizzarri, illustre pittore spoletino e figura di riferimento della cultura cittadina.

    Artista straordinario e instancabile, Sergio Bizzarri ha dedicato oltre settant’anni della sua vita alla pittura, distinguendosi per la sua capacità espressiva e per l’originalità del suo linguaggio artistico, che lo ha portato a esporre in Italia e all’estero, contribuendo a diffondere il nome di Spoleto nel mondo.

    Considerato il “maestro del colore” e decano dei pittori umbri, ha rappresentato per generazioni un esempio di passione, dedizione e amore per l’arte.

    Con la sua scomparsa, la città perde non solo un grande artista, ma anche un prezioso testimone della propria identità culturale, profondamente legato al territorio e alla sua storia.

     

     Alla famiglia, agli amici e a quanti lo hanno conosciuto e stimato, giungano le più sentite condoglianze da parte dell’intera comunità.

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....