Addio al M° Sergio Bizzarri

L’Amministrazione comunale e la Presidenza del Consiglio comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del Maestro Sergio Bizzarri, illustre pittore spoletino e figura di riferimento della cultura cittadina.

Artista straordinario e instancabile, Sergio Bizzarri ha dedicato oltre settant’anni della sua vita alla pittura, distinguendosi per la sua capacità espressiva e per l’originalità del suo linguaggio artistico, che lo ha portato a esporre in Italia e all’estero, contribuendo a diffondere il nome di Spoleto nel mondo.

Considerato il “maestro del colore” e decano dei pittori umbri, ha rappresentato per generazioni un esempio di passione, dedizione e amore per l’arte.

Con la sua scomparsa, la città perde non solo un grande artista, ma anche un prezioso testimone della propria identità culturale, profondamente legato al territorio e alla sua storia.

Alla famiglia, agli amici e a quanti lo hanno conosciuto e stimato, giungano le più sentite condoglianze da parte dell’intera comunità.