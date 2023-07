Addio a Vilma Fiata, venerdì i funerali

Il sindaco Sisti e il presidente del Consiglio comunale Trippetti ricordano la stimata professoressa, già assessore e consigliere comunale

È scomparsa all’età di 78 anni la professoressa Vilma Fiata. Assessore alla Scuola, Politiche Giovanili, Politiche di genere dal 1995 al 1997, nella giunta guidata da Alessandro Laureti e consigliere comunale durante la sindacatura di Massimo Brunini, la professoressa Fiata ha insegnato a tantissimi ragazzi e ragazze di questa città prima all’Istituto Tecnico, fino al 1998 e successivamente, fino al 2006, al Liceo scientifico “A. Volta” nella vecchia sede di vicolo San Matteo.

“Apprendiamo questa triste notizia con grande dispiacere – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – Vilma Fiata è stata un punto di riferimento per generazioni di studenti e studentesse, me compreso, ha rivestito incarichi istituzionali svolgendoli con grande impegno e dignità, ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo di progetti sociali di grande rilevanza per il nostro territorio. Ci mancherà la sua schiettezza, il suo amore per la città, la sua costante disponibilità”.

Anche il presidente del Consiglio comunale, Marco Trippetti, ha voluto ricordare la professoressa Fiata:”L’ho conosciuta da studente ai tempi del Liceo scientifico, ho condiviso con lei una parte del mio percorso politico, ho avuto modo di coglierne l’attenzione e la delicatezza, quel suo modo garbato di relazionarsi con gli altri e di rappresentare i suoi convincimenti. È stata una ricchezza per questa città, non solo per i ruoli che ha ricoperto, ma anche e soprattutto per il senso di attaccamento alla comunità che ha sempre vissuto con grande passione e serietà”.

I funerali si svolgeranno venerdì 7 luglio alle ore 16.00 nella Chiesa di San Filippo Neri.​