Addio a Nicoletta Orsomando, grande amica di Spoleto

La storica anunciatrice RAI aveva 92 anni

(DMN) – Addio a Nicoletta Orsomando, la più amata delle ‘Signorine buonasera’ della RAI si è spenta in un ospedale romano, dopo una breve malattia, all’età di 92 anni. La Orsomando amava Spoleto. Proprio nella città del Festival aveva acquistato una casa e non era difficile vederla passeggiare per le vie del centro storico.

I funerali si terranno a Roma nella chiesa di Santa Maria in Trastevere lunedì 23 agosto alle 10.15.

