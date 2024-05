Addio a Mario Mariano, un maestro di giornalismo che aveva saputo far diventare grandi anche i personaggi più umili del calcio spoletino

Mi aveva mandato un messaggio circa due settimane fa. Chiedendomi se era in programma un’altra uscita di “Visti dalla Tribuna”. Gli risposi: “Tranquillo Mario, riprendiamo a settembre”. Un grande giornalista come lui, che aveva scritto pagine epiche sul “Perugia dei miracoli” e collaborato con i maggiori quotidiani nazionali (da La Stampa, a Tutto Sport, dal Corriere della Sera, a Il Messaggero, per finire con il Guerrin Sportivo) , aveva l’entusiasmo di un neofita quando gli proponevo i personaggi da intervistare per il nostro modesto periodico. La rubrica “Amarcord biancorosso” l’aveva appassionato a tal punto che era lui a propormi i protagonisti della storia del calcio spoletino. Ed ogni suo articolo lo si leggeva con lo spirito del fanciullino di pascoliana memoria. Nessuno, meglio di lui, sapeva tirare fuori spigolature sconosciute ai più. Ed ogni articolo era una scoperta per quanti particolari inediti riusciva a tirare fuori. Perdo un amico, un maestro e, permettetelo, un padre. Perché Mario mi è stato molto vicino anche nei momenti più difficili. Riusciva sempre a darmi un consiglio, a moderare il mio istinto e a rincuorarmi quando c’era bisogno. A lui debbo tantissimo nella mia, seppur modesta, carriera di giornalista. Mi fece collaborare con Tuttosport, quando Venturi Spoleto e Famila Città di Castello scrissero pagine indimenticabili della pallavolo umbra. Mario era un impareggiabile cerimoniere. Riusciva sempre ad essere al centro dell’attenzione, ma lo faceva con una signorilità fuori dal comune. Sapeva farsi considerare un personaggio senza mostrarlo. Impossibile non ricordare quando mi presentò due miti del giornalismo sportivo italiano: Enrico Ameri e Vladimiro Caminiti, le cui pagine sono epica. Ti bastavano poche notizie e scrivevi storie che conquistavano gli stessi autori per come sapevi renderli personaggi. L’ultimo ritratto per Amarcord Biancorosso è stato quello di Gianluca Piernera. Il nostro piccolo omaggio per ricordarti è riproporlo. Addio Maestro, grazie di tutto caro Mario! Il tuo ricordo ci accompagnerà sempre, quando cercheremo di fare con dignità ed onesta questo mestiere che tu hai amato sino all’ultimo dei tuoi giorni.

Renzo Berti (direttore di “Visti dalla Tribuna”)

La redazione di Due Mondi News si unisce al cordoglio per la scomparsa dello stimato collega Mario Mariano.

Nella foto in evidenza dal Gran Gala di “Visti dalla Tribuna” del giugno 2023, da sinistra: Farroni, Berti, Mariano e Raggi.