Addio a Marcello Bemporad, grande amico di Spoleto

Il ricordo del prof. Luca Filipponi:《Persona di grande cultura, una grande perdita per tutti noi e per la città di Spoleto》

Marcello Bemporad all’età di 81 anni è venuto a mancare ieri 7 Aprile 2020.

Il Manager romano è stato per moltissimi anni dirigente della RAI per poi passare alla Presidenza del Consiglio con il ruolo di Dirigente Generale e Direttore del Pore. Negli ultimi anni della sua vita ha pubblicato il libro della sua famiglia ed ha svolto attività come consulente e scrittore.

Il suo amore per la città di Spoleto lo aveva spinto a vivere nel centro storico e a seguire in maniera appassionata tutti i principali appuntamenti della città ed in modo particolare il Festival dei Due Mondi.

Luca Filipponi Presidente del Menotti Art Festival Spoleto che lo aveva conosciuto nel 2002 nei palazzi Bruxellesi lo ricorda così:” Una persona di grande cultura e di fortissimo acume sui temi politici ed istituzionali, ci confrontavamo spesso su molte tematiche. Una grande perdita per tutti noi e per la città di Spoleto“.