Si é spento a New York all’età di 84 anni

(DMN) – l’artista Christo Vladimirov Javachev é morto oggi, 31 maggio, nella sua casa di New York, all’età di 84, anni per cause naturali. L’annuncio della scomparsa dell’artista bulgaro classe 1935 è stato dato dalla pagina Facebook Christo and Jeanne-Claude Official.

La figura artistica di Christo sarà per sempre legata a Spoleto per aver espresso la propria inconfondibile Arte imbalando, insieme alla moglie Jeanne-Claude Denat de Guillebon, la Fontana di piazza del Mercato e il Fortilizio dei Mulini: “Wrapped Fountain and Wrapped Medieval Tower”

Nel luglio 1968, – si legge nel sito internet ufficiale di Christo– in concomitanza con il Festival dei due mondi, Christo e Jeanne-Claude avrebbero dovuto avvolgere il Teatro Nuovo ma le leggi antincendio lo impedirono. Mentre Christo lavorava in Svizzera, creando la Kunsthalle Wrapped a Berna, Jeanne-Claude fu invitata a guardarsi intorno nella città di Spoleto e, al posto del Teatro Nuovo , dopo aver consultato Christo al telefono, scelse di avvolgere una torre (il Fortilizio dei Mulini ndr) e un fontana barocca nella Piazza del Mercato. La stoffa luccicava come un raso bianco alla luce del sole e – si legge nella descrizione nel sito di Christo – divenne tremolante al minimo sussurro di brezza. Entrambe le confezioni sono rimaste in piedi per tre settimane, la durata del festival. A causa della tempistica simultanea dei due progetti in Italia e Svizzera, Christo non ha mai visto di persona la Torre e la Fontana avvolte a Spoleto, mentre Jeanne-Claude non ha mai visto la Kunsthalle Wrapped a Berna.

Immagine in evidenza: Christo and Jeanne-Claude Wrapped Fountain, Spoleto, Italy, 1968 Photo: Jeanne-Claude © 1968 Christo