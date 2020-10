Ada Urbani: “Ribadiamo comunque la totale disponibilità e sicurezza dei nostri spazi per l’organizzazione di iniziative di carattere culturale ed artistico a Spoleto, naturalmente seguendo le linee guida sulla sicurezza dettate dalle normative vigenti”

L’assessore alla cultura del comune di Spoleto interviene sull’annullamento della Settimana Internazionale della Danza 2020

Dopo l’annuncio di questa mattina riguardo l’annullamento della Settimana Internazionale della Danza a causa delle poche iscrizioni per la paura del Covid, sono arrivate le dichiarazioni dell’assessore alla cultura del Comune di Spoleto Ada Spadoni Urbani.

“L’International Dance Competition è da molti anni un appuntamento tradizionale ed importante per Spoleto che ci dispiace moltissimo non poter ospitare anche quest’anno – è il commento dell’Assessore alla cultura Ada Urbani – Siamo riusciti finora a mantenere, pur in versione ridotta e tra non poche difficoltà, tutti gli appuntamenti che avevamo in calendario, ma capiamo che la situazione attuale in Italia e, soprattutto, nel resto del mondo, possa aver condizionato oltre il prevedibile il livello di partecipazione. Ribadiamo comunque la totale disponibilità e sicurezza dei nostri spazi per l’organizzazione di iniziative di carattere culturale ed artistico a Spoleto, naturalmente seguendo le linee guida sulla sicurezza dettate dalle normative vigenti”.