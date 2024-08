Proseguire nel percorso congiunto di valorizzazione del Museo archeologico nazionale e Teatro Romano Spoleto e del Museo nazionale del Ducato di Spoleto – Rocca Albornoz. È questo l’obiettivo dell’accordo tra il Comune di Spoleto e la Direzione regionale Musei nazionali Umbria approvato dalla Giunta comunale: collaborare alla realizzazione di strategie e progetti in grado di valorizzare ulteriormente entrambi i siti museali.

Un percorso di miglioramento che punta anche a proseguire nel lavoro di integrazione “dei complessi museali e delle attività culturali e scientifiche in essi svolte con quelle del bacino cittadino”, anche per quanto riguarda la promozione (card musei, attività didattiche coordinate, progetti culturali condivisi).

Un accordo che, se da una parte è finalizzato ad accrescere la conoscenza, la fruizione e lo sviluppo di un percorso turistico-culturale integrato con altri luoghi della cultura presenti nel territorio spoletino, dall’altra fa esplicito riferimento ad un piano di valorizzazione improntato su precise linee strategiche.

Si va dal miglioramento della qualità della fruizione al potenziamento dello sviluppo del percorso turistico-culturale; dall’integrazione con il sistema turistico regionale per superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell’offerta di servizi turistici, al coinvolgimento di soggetti, istituzionali e non, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche “prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni”. Linee strategiche che prevedono anche la collaborazione nella programmazione delle iniziative, con l’obiettivo di garantire la “più ampia divulgazione possibile attraverso la stampa e attraverso i più idonei e innovativi canali mediatici”.

Da qui la necessità di lavorare a specifici progetti condivisi finalizzati, da una parte, a sviluppare la ricerca scientifica e le competenze imprenditoriali e professionali per la salvaguardia e la fruizione pubblica del patrimonio culturale e, dall’altra, a promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati operanti in Italia e all’estero.

Non solo. Tra gli obiettivi previsti nell’accordo c’è anche la realizzazione di mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, insieme a convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere formativo o divulgativo; rassegne di spettacoli, concerti e manifestazioni di intrattenimento; miglioramento dei servizi per i cittadini ed i visitatori.