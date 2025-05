Accordo Comune-Demanio: nuove sedi per Vigili del Fuoco e Guardia di Finanza. Piazza d’Armi passa al Comune

È stato sottoscritto questa mattina l’accordo di permuta tra il Comune di Spoleto e l’Agenzia del Demanio. Nello specifico si tratta, da una parte, delle aree di proprietà comunale di via Antonio Busetti e via Valadier e, dall’altra, dell’area di piazza d’Armi di proprietà demaniale e di altri due terreni in via del Falegname e in via Gioviano Pontano.

Di fatto, in base all’accordo, l’Ente cede all’Agenzia del Demanio due aree edificabili, una di 4.917,00 mq (via Busetti – campo Boario), e l’altra di 5.945,00 mq (via Valadier), dove verranno edificate rispettivamente le nuove sedi del distaccamento del Vigili del Fuoco di Spoleto e del Comando di Compagnia della Guardia di Finanza, mentre l’Agenzia del Demanio, sempre a titolo di permuta, trasferisce al Comune circa 88.000 mq del terreno di piazza d’Armi, insieme ad altri due terreni presenti in via del Falegname (160 mq) e via Gioviano Pontano (80mq).

Arriva così a compimento un’operazione avviata circa dieci anni fa, quando nel 2015 il Direttore Regionale dell’Umbria del Dipartimento dei Vigili del Fuoco manifestò l’esigenza di realizzare una nuova sede a Spoleto. Nel 2021 una richiesta analoga arrivò anche da parte del Comando Regionale Umbria della Guardia di Finanza, intenzionato a costruire una Caserma da destinare a nuova sede della Compagnia di Spoleto. Individuati i terreni di via Busetti e via Valadier e verificato l’interesse alla realizzazione delle rispettive caserme in queste due aree, nel 2022 il Comune conferma all’Agenzia del Demanio la disponibilità a valutare la proposta di un contratto di permuta che consenta il trasferimento all’Ente dell’area di piazza d’Armi. Da qui sono seguite una serie di interlocuzioni e verifiche tecniche che hanno portato, nel 2024, a fissare i valori finali dei beni (la cifra considerata congrua è di € 582.340,00).

“L’interesse del Comune di Spoleto all’acquisizione dell’area di piazza d’Armi non nasce certo con la nostra amministrazione, ma fino ad oggi, nonostante i diversi tentativi, non si era mai riusciti a portare a termine l’operazione – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – Questo accordo di permuta significa non solo poter finalmente ragionare in maniera compiuta sull’utilizzo di quest’area, ma anche dare una risposta concreta sia ai Vigili del Fuoco, che alla Guardia di Finanza, mettendoli nelle condizioni di realizzare a Spoleto due nuove sedi, elemento senza dubbio qualificante per la nostra città e per il nostro territorio”.

L’accordo è stato firmato dal Segretario Generale del Comune di Spoleto, Mario Ruggieri, dalla dirigente del Dipartimento economico-finanziario, Patrizia Tedeschi, dalla Responsabile dell’Area Governo del Patrimonio della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio, Monia Simonetti, dal Comandante Regionale dell’Umbria della Guardia di Finanza, Generale di Brigata Francesco Mazzotta e dal Direttore Regionale dell’Umbria dei Vigili del Fuoco, ingegnere Marisa Cesario,

Presenti alla sottoscrizione dell’accordo l’assessore Manuela Albertella, il Responsabile del Distaccamento di Spoleto del Comando dei Vigili del Fuoco di Perugia, Luigi Castellini, il Capo Reparto Antonio Bravini in qualità di capo distaccamento di Spoleto e, per la Guardia di Finanza, il Maggiore Giuseppe Cristofaro, il Capitano della Compagnia di Spoleto Elisa Renzi ed i Luogotenenti CS Francesco Bartolucci e Fabio Sordini.