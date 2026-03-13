Accoglienza e integrazione: pubblicato l’avviso per la co-progettazione del progetto SAI del Comune di Spoleto

Il Comune di Spoleto ha pubblicato un avviso per l’attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore tramite procedura di co-progettazione (https://shorturl.at/CDCrp).

L’obiettivo è individuare un Ente Attuatore Partner per la realizzazione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela del progetto SAI Ordinari Spoleto – PROG 789 PR4.

Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) realizza interventi di accoglienza e integrazione rivolti a richiedenti e titolari di protezione internazionale e ad altre categorie di cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità, tra cui titolari di protezione speciale, casi speciali, vittime di calamità, migranti cui è riconosciuto particolare valore civile e titolari di permesso di soggiorno per cure mediche.

Finanziato dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, il SAI garantisce interventi di accoglienza integrata che, oltre a vitto e alloggio, prevedono servizi di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento finalizzati alla costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico e al raggiungimento della progressiva autonomia dei beneficiari.

In questo contesto si inserisce il progetto SAI del Comune di Spoleto, attivo dal 2014, che prevede attualmente 71 posti di accoglienza diffusa in appartamenti presenti nel territorio comunale.

Le attività oggetto della procedura saranno avviate presumibilmente dal 1° maggio 2026 al 31 dicembre 2028. Le domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore interessati dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 10 aprile 2026 tramite PEC all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it.

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere entro il 31 marzo 2026 ai seguenti indirizzi: cinzia.calef@comune.spoleto.pg.it o rita.procaccioli@comune.spoleto.pg.it