Accademia Nazionale Silvio d’Amico e La MaMa Spoleto Open: da domani aperte le vendite e le prenotazioni

A partire da domani alle ore 10 sarà possibile acquistare e prenotare gli spettacoli di due tra le rassegne più seguite al Festival dei Due Mondi: gli appuntamenti dell’Accademia Nazionale Silvio d’Amico e quelli di La MaMa Spoleto Open.

La programmazione proposta dall’Accademia Nazionale Silvio d’Amico dura dal 27 giugno al 13 luglio: il Festival ospita la XVI edizione del Progetto Accademia dedicato alla presentazione dei migliori saggi dell’anno accademico 2024-2025 e la XII edizione dell’European Young Theatre che vede attori e registi allievi delle più importanti scuole europee confrontarsi in una Group Competition. I saggi degli allievi del I, II e III anno sono curati rispettivamente da Massimiliano Civica, Andrea Baracco e Giovanni Ortoleva. Luca De Fusco supervisiona le esercitazioni dei registi allievi Enrico Torzillo e Fabio Faliero. Dal 9 al 13 luglio, al Teatrino delle 6 Luca Ronconi, Massimo Popolizio dirige i giovani attori della Compagnia dell’Accademia in Delitti letterari da Max Aub, Simenon e Maupassant. Il programma si arricchisce infine dello spettacolo vincitore del Premio Camilleri, in scena all’Auditorium della Stella (12–13 luglio).

Anche quest’anno il Festival ospita le produzioni di La MaMa Spoleto Open, a cura di La MaMa Umbria International, residenza artistica – nonché centro studi e produzione – fondata da Ellen Stewart a Spoleto nel 1990, nata per dare sostegno e visibilità a realtà emergenti nel panorama artistico italiano e internazionale. Dal 27 giugno all’11 luglio, la MaMa presenta spettacoli innovativi e interdisciplinari con la partecipazione di artisti italiani e internazionali: Daemon dell’Associazione MOTUS (1-2 luglio Chiesa di Sant’Agata), Spinte e Zugzwang in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria (4 e 10 luglio, Spazio Oberdan), i lavori degli artisti finalisti del bando BOTTOM UP (Timer, 1 luglio; Hòs, 2 luglio; Accabadora, 3 luglio), gli spettacoli di Korean Rhapsody II: A Celebration of Korean Arts con HeeBeom Son (History of Nightmare, 7-8 luglio), Byungkoo Ahn e Hyejin Kwon (RE:PACKING e Balance of the Unconscious, 8-9 luglio).

In collaborazione con La MaMa il Festival propone anche la rassegna Crescere è uno spettacolo pensata per i più piccoli (Cantiere Oberdan): con I Promessi Sposi.Quel guazzabuglio del cuore umano (29 giugno) Valentina Gristina porta il celebre romanzo di Alessandro Manzoni in un dibattito sui temi di responsabilità e storia collettiva; A Song in the Pot (12 luglio), di Natalia Cavalleri, unisce musica e fiaba bilingue per promuovere l’integrazione; Ritorno ad Oz (13 luglio), per la regia di Gigi Palla, esplora conflitti e riconciliazione con un linguaggio semplice e accessibile.



Per gli spettacoli gratuiti dell’Accademia Silvio d’Amico, la prenotazione è obbligatoria scrivendo all’indirizzo prenotazioni-spoleto@accademiasilviodamico.it

I biglietti per gli spettacoli a pagamento di Accademia Silvio D’Amico (Premio Camilleri 15€ e Delitti letterari 25€) e di La MaMa Spoleto Open (bambini 5€, adulti 10-15€) sono in vendita a partire dalle ore 10 di domani 14 maggio su www.festivaldispoleto.com, tramite il Call Center al numero +39 0743 776444 e presso:

• Festival Box Office & Merchandising, via Saffi, 12 | Spoleto – aperto dal 27 marzo tutti i giorni con orario 10-13 e 15-18

• Box Office Vivaticket, viale Trento e Trieste 78 | Spoleto

• Punti vendita nazionali Vivaticket, elencati sul sito www.festivaldispoleto.com